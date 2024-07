Iskusni ronilac ima jedinstvenu snimku: Gledao sam u oči rijetke morske pse sklatove...'

Nije mi to bio prvi susret s njima, ali je svakako bilo posebno. Inače ih vidim kada ih slučajno ulovim, a tada ih obavezno vratim u more. Ovog puta sam ih uspio snimiti u njihovom prirodnom okruženju. Bio je to jedinstven osjećaj, rekao je ribar i ronilac Nikola Kosanović iz Privlake. On je prije nekoliko dana u akvatoriju otoka Molata snimio pet jedinki morskog psa sklata, kritično ugrožene vrste na cijelom planetu pa tako i u Jadranskom moru.

