'Išle smo u školu preko zebre kad je naletio auto i srušio nas'

Nas tri prijateljice iz istog razreda smo išle smo preko „zebre“ na zeleno svijetlo, i kad smo zakoračile oko sredine ceste krajičkom oka spazila sam automobil koji je jurio meni s lijeve strane, ali je bilo kasno. Bila sam najbliža automobilu, Twingo, crvene boje koji me udario desnim retrovizorom u lijevi lakat i kotačem prešao preko noge. Nismo čuli da je svirao ili kočio, jer bi tada, bez obzira što smo mi imale zeleno, a on crveno svjetlo na semaforu pokušale se maknuti. Do mene, u sredini je hodala Sara, koju je udario u nogu, a Adrianu koja je bila najudaljenija od automobila je također udario u nogu – kazala nam je u subotu 12-godišnja Larisa, učenica 6 razreda, 4. osnovne škole iz Bjelovara, na koju je u petak oko 13,55 sati dok je s dvije prijateljice na „zebri“.

Larisa koja je hodala uz pomoć štaka jer ju boli noga nam je rekla da njih sve tri idu u isti razred i da su nakon prvog zvona krenule na nastavu u poslijepodnevnoj smjeni. Rekla nam je kako je još uvijek u šoku i da im je odmah u pomoć priskočila učenica iz srednje škole i još jedna cura iz 8. razreda, dok se automobil nije zaustavio. Srednjoškolka je odmah nazvala Larisine roditelje i tako redom.

- Supruga me nazvala i bio sam sav izvan sebe kad sam čuo da je naša, najstarija, od tri kćeri ozlijeđena. Došli smo pred školu, a djevojčice su odvezene u bolnicu. Vidio sam da je nekih 100-tinjak metara dalje stajao automobil, bjelovarskih registarskih oznaka, na parkiralištu trgovine koja prodaje boje i lakove – govori nam Larisin otac, koji je u nedoumici, kad se radi o vozaču. Pitanje koje si sam na glas postavlja, je bili vozač stao ili bi nastavio dalje, da iza njega nije bilo policijsko vozilo.

Larisin otac (42) kaže kako su im u bolnici nakon pregleda i saniranja ozljeda pustili na kućnu njegu. Isto tako je prošla i Adriana, dok je na nesreću Sara zadobila komplicirani prijelom zgloba noge i poslana je na operaciju u zagrebačku Kliniku u Klaićevoj.

Otac Adriane, koja ima oguljenu nogu i bolove u ruci nam je kazao kako je šokiran nebrigom vozača, koji nikako da shvate da se oko škole treba voziti uz povećani oprez, a ne kao što je vozio 19-godišnji mladić iz Bjelovara, koji je kako se neslužbeno doznajemo, prije par tjedana položio vozački ispit.

- Odmah sam se preko društvenih mreža obratio gradskim ocima s pitanjem hoće li se poduzeti neke dodatne mjere opreza na tom raskrižju, te sam konkretno predložio da se vrate ležeći policajci koji su uklonjeni kad je postavljen semafor. Javio se gradonačelnik i njegov zamjenik, te su kazali da će već u ponedjeljak razgovarati s mjerodavnima iz Cesta i policije da se poduzmu dodatne mjere opreza kako djeca ne bi stradavala u prometu od obijesnih i bahatih vozača – pojašnjava otac djevojčice, koja je po svemu sudeći još najbolje prošla. Dometnuvši kako semafor nema nekog velikog smisla na tom mjestu, jer ga barem jednom u mjesecu neki nesavjesni vozač „pokupi“.

Do roditelja teško ozlijeđene djevojčice nismo mogli doći jer su oni najvjerojatnije otišli u bolnicu u Klaićevu gdje im leži kćer.

Ravnatelj 4. Osnovne škole, Nikola Margetić nam je kazao da su stalno u kontaktu s policijom i da su nakon 40 godina postavili rampu kako se ne bi automobilima ulazilo u krug škole.

Mladi vozač (19) F. N. koji je udario tri djevojčice, prošavši kroz crveno svjetlo na semaforu, nije bio pod utjecajem alkohola, potvrdili su nam u policiji. Kako se radi o prolazu kroz crveno vozač će uz prekršajnu prijavu dobiti i kaznenu prijavu, jer se radi o teškoj ozljedi.