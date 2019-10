Krenuli s Lošinja u ribarenje, zaspali su i završili u Italiji

Otvarao sam kafić u 7 sati i vidio dva muškarca kako izlaze iz mora s bovom za koju su se grčevito držali. Rekli su da su preživjeli potapanje broda, rekao je Andrea Di Maggio.

Bilo je to u petak na plaži Torrette u mjestu Fano na istočnoj talijanskoj obali. Di Maggio, vlasnik kafića, bio je odlučan u tome da pomogne izbezumljenom dvojcu, ali mu je, kaže, to bilo izrazito teško budući da nisu znali ni talijanski ni engleski jezik.

- Shvatio sam da su Hrvati i da žele da nazovem policiju. Pitao sam ima li još koga u moru osim njih i nekako su mi uspjeli objasniti da su samo oni u pitanju. Razumio sam i da su isplovili ribarskim brodom koji je potonuo - rekao je Di Maggio.

Istu su priču ispričali i talijanskoj policiji. Tamošnji mediji izvijestili su da su dva Hrvata, od kojih je jedan star 29, a drugi 30 godina, plivala puna tri sata do obale, držeći se za bovu koju su uspjeli skinuti sa svog broda dugačkog 14 metara. Brod im je potonuo na oko kilometar i pol od obale. Došla je Hitna pomoć i liječnici su pregledali muškarce. Ustanovili su da im je zdravlje u redu. Nakon toga prebačeni su u policijsku postaju, gdje su ih ispitali. Njihova je brodica djelomično potonula. Gornji dio je u petak još bio vidljiv na površini. Talijani pišu da su muškarci rekli kako su, nakon kretanja iz Malog Lošinja, na pola puta uključili autopilot kako bi se odmorili. Međutim, dug i čvrst san ih je prevario te su se probudili tek nakon što je ribarica usred noći udarila u stijene. Muškarci su skočili u more i uspjeli otplivati do obale. Cijelu priču potvrdili su nam i u Hrvatskoj. Lučka kapetanija u Malom Lošinju objasnila nam je da su Talijani prvo zvali Centar za spašavanje sa sjedištem u Rijeci kako bi ih informirali o incidentu. Potom se u cijelu priču uključilo i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

- Mogu samo reći da su talijanske službe utvrdile da se na njihovu teritoriju nalaze ljudi koji tamo ne bi trebali biti. Postupili su potom prema proceduri. Što je s brodom i jesu li ribari vraćeni u Hrvatsku, to još ne možemo reći - rekao je u četvrtak David Radas, glasnogovornik ministarstva.

Sve do danas ujutro glavna je briga Lučke kapetanije u Fanu bila sprečavanje ekološke katastrofe zbog potopljene ribarice. Gorivo, nasreću, nije iscurilo u more. Talijanski su se ronioci spustili na dubinu od 10 metara i pomogli pri izvlačenju broda, koji su prevezli u luku Fano, a slučaj istražuje talijanska policija. Pokušavaju utvrditi je li brod stvarno muškarcima služio za pecanje te ima li na njemu sumnjivog sadržaja.