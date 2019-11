Isplanirali akciju, krali nakit iz kuće, ali uhvatili su ih stanari

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici ispitalo je uhićene muškarce stare 34, 39 i 43 godine zbog razbojničke krađe i krađe. Okrivljenike se sumnjiči da su 11. studenog parkirali auto ispred kuće u Hlebinama i prema dogovoru, 34-godišnjak je ostao u vozilu pazeći da tko ne naiđe i radi lakšeg bijega jer je imao ulogu vozača.

Dvojac je potom neopaženo ušao u kuću i iz spavaće sobe uzeo više komada zlatnog nakita u vrijednosti nekoliko tisuća kuna. Prije odlaska i bijega iz kuće jedan od ukućana je zadržao 43-godišnjaka do dolaska policije, a ukućanka je prepriječila put 39-godišnjaku koji je iznosio nakit iz kuće. No, on ju je odgurnuo i pobjegao. Sutkinja istrage varaždinskog Županijskog suda je prihvatila prijedlog državnog odvjetnika i odredila 39-godišnjaku i 43-godišnjaku istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela.