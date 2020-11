Isplatili si 4,5 milijuna bonusa, banku oštetili za 11,6 mil. kuna

<p>Županijsko je državno odvjetništvo u Rijeci po primitku dopune posebnog izvješća Policijske uprave zagrebačke od 4. kolovoza 2020. godine donijelo rješenje o provođenju istrage protiv 55-godišnjeg muškarca i četiri žene u dobi od 60, 52, 47 i 49 godina, a zbog postojanja osnovane sumnje da bi počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, kao i kazneno djelo pomaganja u zlouporabi povjerenja.</p><p>Naime, spomenuti su od 21. srpnja 2011. do 4. srpnja 2014. godine po zajedničkom prethodnom dogovoru i u nakani da ostvare nezakonitu imovinsku korist, kao odgovorne osobe jedne banke sa sjedištem u Zagrebu, postupali suprotno odluci tijela izvršne vlasti od 11. srpnja 2009. i njezinih izmjena, te suprotno internim aktima o politici plaća od 19. ožujka 2010. te Politici primitaka od 20. lipnja 2013. godine. </p><p>Osnovano se sumnja da su bez znanja i odluke nadzornog odbora i bez pisanih odluka uprave, a koristeći svoj položaj i ovlasti, donosili odluke da im se isplate bonusi za 2010., 2011., 2012. i 2013. godinu pri čemu o tim odlukama nisu sastavljali nikakav pisani dokument niti, protivno navedenim aktima, nisu od nadzornog odbora zatražili i pribavili potrebno odobrenje. Izdavanjem ovakvih naloga bez prilaganja potrebne prateće dokumentacije za isplatu zahtijevali su i ishodili isplatu bonusa čija se isplata nije prikazivala na teret za to predviđenih rezervacija novčanih sredstava, već se prikazivala u masi plaća za sve zaposlenike radi čega ovakva isplata nije bila vidljiva u godišnjim financijskim izvještajima koje su kao uprava dostavljali nadzornom odboru i regulatornim agencijama sve do provođenja interne revizije banke 2016. godine. </p><p>Tom je revizijom utvrđeno da su na ovakav način protupravno za sebe stekli imovinsku korist u ukupnom iznosu od oko ‪4.598.000‬ kuna, a istovremeno su oštetili i banku za iznos od oko ‪11.579.000‬ kuna na ime plaćenih poreza i doprinosa.</p>