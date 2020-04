Ispovijest sestara: 'Mi smo kao topovsko meso, na prvoj crti'

Mi smo kao topovsko meso, na prvoj crti bojišnice na milost i nemilost zarazi, kao zadnji štit obrane ovih jadnih ljudi koji su smješteni u Domu. Oni ovise isključivo o nama, a mi nismo ni dovoljno obučeni ni dobro opremljeni za taj zadatak, priča nam jedna od sestara koja radi u Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici, gdje je izbila zaraza koronom.

- Naša jedina oprema su kirurške maske i rukavice. Tek sad su nam dali neke jednokratne pregače iz donacije. To je sve. Tim koji je radio protekla dva tjedan je poslan na Higijenski zavod da im se uzmu brisevi, mi koji smo došli raditi u ponedjeljak trebali bi kao biti zdravi, a ne znamo ni sami jesmo li zaraženi prvi dan na poslu.

U srijedu je novih sedam štićenika pod sumnjom na zarazu premješteno na ispražnjeni drugi kat. Mi ne znamo jesu li oni zaraženi, jesu li zarazu prenijeli nama s kojima su bili u kontaktu, jesmo li mi tu zarazu prenijeli svojim obiteljima... Ludi smo od brige, kako za sebe i svoje obitelji, tako i za štićenike koji u ovoj teškoj situaciji nemaju nikoga osim nas. Ako se mi razbolimo i završimo u bolnici, ne znamo tko će o tim ljudima voditi brigu... Tko će ih hraniti, mijenjati im pelene, davati inzulin... Pa tu nema distance od dva metra, mi smo s njima svakodnevno u neposrednom kontaktu, a nemamo ni opremu niti smo educirani – kaže nam sestra dodajući kako je tijekom noći na svakom katu dežurna jedna sestra, i ako se dogodi hitni problem, ako netko padne, treba joj netko pomoći. Ako postoji potreba, po njih dolazi Hitna pomoć, odvoze ih i dovoze na promjenu katetera, sondi, na preglede, vraćaju natrag... Nitko od njih se nije testirao.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- To što se događalo u domu je strašno, toliko sam uznemirena i revoltirana zbog postupanja nadležnih da ne mogu o tome niti razgovarati. Ne znam što će biti s nama, ne znam koje su mi kolegice zaražene, teško se psihički s ovim nositi, pod tolikim smo stresom i šokom, a nitko nam ništa ne javlja – kaže nam djelatnica dodajući da je, prije nego je stigla epidemiološka služba, u domu već bilo njih 20 s temperaturom.

Evakuiran cijeli drugi kat s kojeg je u Respiratorni intenzivistički centra Križine prevezeno 49 štićenika doma. Kako doznajemo, drugi kat je kat na kojem su se oduvijek smještali korisnici u najtežem stanju, mahom polupokretni, sa specifičnim dijagnozama. U prizemlju i na prvom katu smješteni pokretni korisnici i oni koji koriste invalidska kolica, koji se međusobno poznaju i druže, dok su na trećem i četvrtom katu također smješteni polupokretni i nepokretni, uglavnom korisnici s demencijom i ti odjeli su pod ključem.

Upravo se na četvrtom katu pojavilo nekoliko slučajeva za koje se također sumnja da su zaraženi. Njih troje također je već prebačeno na Križine, četvero ih je s temperaturom prebačeno na dezinficirani drugi kat. Iako se navodilo da da nisu imali doticaj jedni s drugima, to nije sasvim točno.

- Bili smo nezaštićeni, bez maski, bez odjela, uredno i požrtvovno smo radili svoj posao. Prvi smo bili na udaru i nije nas nitko zaštitio. Dijelili smo iste prostorije, i hodnike, ista je kuhinja, u istoj prostoriji smo se skidali svi skupa, ista je i praonica, liftovi – kažu nam u Domu.

Razgovarali smo s dvije starije štićenice Doma u Vukovarskoj ulici koje su nam se pojadale na uvjete u domu, ali i rekle kako je osoblje doma kasno reagiralo.

- A ako pitate kako nam je, odgovor je grozno, ne možemo to ni opisati. Nedostaje nam svega, od šećera preko sapuna i toaletnog papira. A vani ne smijemo, ovo je zatvor, organizacija je očajna, a najgore je što su oko nas bolesni ljudi. Čule smo i da su na četvrtom katu još četiri osobe zaražene, naravno da nam nije svejedno - ispričale su nam dvije štićenice doma.

Osim dramatičnog stanja u domu u Vukovarskoj, alarm se upalio i na Zenti, jer je ista obiteljska liječnica dr. Belita Šurjak, brinula o korisnicima obje ustanove. Zbog toga su splitski epidemiolozi su pojačali svoje aktivnosti i uveli strože mjere rada medicinskog osoblja.

- Ravnatelj Domova zdravlja, dr. Marko Rađa i ja odlučili smo da jedna liječnica radi isključivo u Vukovarskoj, a druga na Zenti. Ne smiju se miješati. Do sada je ista liječnica radila u oba.Među štićenicima na Zenti zasad nema simptoma koji bi ukazali na zarazu, svi su dobro. Djelatnici na Zenti dobili su naputak da mjere svima temperaturu, ali i da prate vlastito stanje – kazala nam je dr. Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Ono što se nameće kao važno pitanje u ovom trenutku jest kako je moguće da dr. Šurjak, koja navodi kako je uzaludno pokušavala dobiti epidemiologe. Isto je navela i Zdravka Đapić,glavna sestra Doma u Vukovarskoj, navodeći kako je epidemiologe zvala prije 11 dana, ali ih nije uspjela dobiti na telefon.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

No, nije jasno zašto, ako nisu uspjele dobiti nikoga, nisu prošetale do zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo koje je također u Vukovarskoj, i to udaljeno svega 500 metara. Ili zašto to nije učinio ravnatelj Ivan Škaričić, koji je imao informaciju o pojavi temperature među štićenicima. Zbog svega navedenog i napisanog reagiralo je i Državno odvjetništvo koje je policiji uputio zahtjev za istragom. Po okončanju izvida očekuje se i potez župana Blaženka Bobana koji je, ukoliko se pokažu propusti, najavio sankcije.

Kako su izvijestili iz Civilnog stožera Splitsko-dalmatinske županije, na Covid-19 pozitivna su četiri djelatnika Doma, a s obzirom na epidemiološku situaciju i procjenu vremena uzimanja briseva do sada su uzeti brisevi 55 djelatnika. Najavljuju da će prema indikaciji, uzeti brisevi svim djelatnicima ustanove.

Krunoslav Capak potvrdio je u dnevniku Nove TV da je još 26 ljudi iz Doma u Splitu zaraženo korona virusom, te da je zaraženo još dvoje djelatnika Doma, ukupno njih osam.