<p>Mogu reći da smo se dobro upoznale i da mi je bila velika moralna potpora, ne znam kako bih izdržala u pritvoru da nije bilo nje, kazala nam je mlada Varaždinka (podaci poznati redakciji) koja je sa <strong>Smiljanom Srnec</strong> dijelila ćeliju u varaždinskom zatvoru.</p><p>Smiljanu je varaždinski sud nepravomoćno proglasio krivom za ubojstvo sestre <strong>Jasmine Dominić</strong> i izrekao joj 15 godina zatvora, maksimalnu kaznu po starom Kaznenom zakonu iz 1997., koji je bio na snazi u vrijeme kad je ubojstvo počinjeno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Smiljana dobila 15 godina zatvora </strong></p><p>- Dosta ju je potresla odgoda u prosincu. Kako je vrijeme odmicalo, bila je psihički sve lošije, teško joj je pala odvojenost od supruga i kćeri - kaže bivša istražna zatvorenica te dodaje da su Smiljani u posjet redovito dolazile kći, suprug.</p><p>Pitamo je kakav su odnos imale s ocem <strong>Martinom</strong>.</p><p>- Bila je jedna baka koja stvarno nije imala novca, nije imala ni za što, cigarete, kavu... Smiljana joj je kupovala cigarete, šampon... Bilo ih je koje su je provocirale, jedna ju je polila vrućom kavom. Ona je samo ustala, otišla u kupaonicu se oprati, a zatim se vratila bez riječi. Pa da je takva kakvom je prikazuju, zar bi tako reagirala? I na dvorištu, kad bi joj dobacivali ‘ubojico’, nikad nije reagirala niti odgovorila na provokacije - priča Varaždinka.</p><p>Slobodno vrijeme provodile su gledajući TV, igrajući država-grad-selo, a više su puta pročitale i pet ljubavnih romana, koji su im bili dostupni.</p><h2>Ozlijedila je prst tijekom popravka odvoda</h2><p>Prisjetila se i jednog događaja kad je Smiljana ozlijedila mali prst, što su uhvatile kamere fotoreportera.</p><p>- Popravljale smo odvod u kupaonici. Gurnula je četkicu unutra i ozlijedila nokat i kožicu. Nije bilo ništa strašno, ali je dosta krvarila, pa su joj pravosudne policajke dale flaster - otkrila nam je.</p><p>Smatra da je bilo dosta propusta tijekom policijske istrage nestanka, a i kasnije tijekom istrage ubojstva.</p><p>- Trebao im je krivac, a ona je bila tamo. Mora netko biti kriv - pojašnjava naša sugovornica.</p><h2>'Malo je dobila'</h2><p>Palovčane presuda nije iznenadila, u selu rijetko tko vjeruje u Smiljaninu nevinost.</p><p>- Malo je dobila - kaže nam stariji muškarac koji prodaje krumpir uz cestu.</p><p>- Kako to mislite? - pitamo.</p><p>- Pa već je unutra godinu i pol, odsluži još koju i za manje od deset godina eto je opet tu k nama - pojašnjava.</p><p>- Još ako joj smanje kazne jer je majka troje djece - pridružuje se raspravi njegova supruga čudeći se kako obitelj i dalje stanuje u kuću u kojoj je toliko godina bio skriven leš u zamrzivaču.</p><p>- Vjerujete da je kriva? - zanimalo nas je dalje.</p><p>- A tko je? Ja nisam sigurno - odgovara nam protupitanjem.</p><p>Presudom nije zadovoljna ni Smiljanina i Jasminina ujna <strong>Draga Sabol</strong>.</p><p>- Malo je 15 godina. Sve je malo - govori nam s kućnih vrata. Kaže da njezin suprug Drago, brat Smiljanine i Jasminine mame <strong>Katarine Dominić</strong> ne priča o tome s nikim od obitelji pa ni s njima.</p><p>- Sve mu je to jako teško palo. On je jako volio Jasminu i slutio je da se nešto loše dogodilo, ni on nije zadovoljan - kaže. Pojašnjava da su se, zbog svega, povukli u sebe.</p><p>- Nemam vam što više reći - sliježe ramenima.</p><p>Pokušali smo dobiti komentar i od obitelji <strong>Dominić Srnec</strong>. U dvorištu smo ugledali Smiljaninu i Jasmininu majku Katarinu Dominić. Na popodnevnoj žegi pokušavala je upaliti kosilicu.</p><p>- Nemamo što razgovarati - odlučno je odgovorila čim smo se predstavili.</p><p>Smiljana Srnec nepravomoćno je osuđena, bez neposrednih dokaza i svjedoka samog zločina, na maksimalnih 15 godina zatvora za ubojstvo svoje sestre Jasmine Dominić.</p><p>Sud je uvjeren da ju je Smiljana u ljeto 2000. udarila s najmanje pet udaraca po glavi tupotvrdim predmetom. Jasmina je umrla od višestrukih prijeloma kostiju svoda i baze lubanje s ozljedom mozga, a Smiljana je potom sestrino truplo ubacila u škrinju i potom 19 godina živjela u istoj kući kao da se ništa nije dogodilo.</p><p>Sud je kao otegotnu okolnost uzeo izravnu namjeru, jačinu ozljeda, žrtvu kao mladu osobu i skrivanje tijela u zamrzivaču 19 godina, kao i uvjetnu osuđivanost za lažno prijavljivanje kaznenog djela zaključio da se može govoriti o podmuklom načinu izvršenja.</p><p>Jedina olakšavajuća okolnost je što je Smiljana Srnec majka troje djece.</p><p>Presuda je donesena, pojasnio je sudac Županijskog suda u Varaždinu<strong> Tomislav Brđanović</strong>, bez izravnog dokaza koji bi Smiljanu povezao s ubojstvom, no svi ostali iskazi i činjenice tvore zatvoren krug indicija. Kako je sud naveo, s obzirom na to da je majka Katarina godinama radila u Njemačkoj, a otac <strong>Martin Dominić Fredi</strong> u trenutku nestanka Jasmine radio je na terenu, Smiljana je jedina imala vremensku i prostornu mogućnost za usmrćenje sestre.</p><p>- Indicije su dokazi koji upućuju na postojanje izravnih dokaza da se nešto dogodilo - pojašnjava odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo <strong>Ljubo Pavasović Visković</strong>. Njegov kolega slikovito nam je to objasnio.</p><p>- Primjerice, slučaj s nizom indicija je ako je na određenome mjestu nađena ogromna lokva krvi, a vještaci na temelju toga utvrde da nema šanse da je osoba kojoj je ona pripadala preživjela te putem DNK utvrde kome je pripadala pa to potom dovede do sumnjivaca pa potom i ubojice. Znači, nemate očevidaca neposrednog ubojstva, nema oružja kojim je počinjeno, no motiv, kretanje osumnjičenog itd. dovelo je do toga da sud utvrdi kako je upravo on ubojica - rekao nam je iskusni odvjetnik i bivši sudac.</p><p>Nije neuobičajeno da sudovi donose osuđujuće odluke na temelju indicija. Neuobičajeno je da bilo kome bude izrečena maksimalna presuda ako ima barem kakva olakotna okolnost. U praksi je uobičajeno da, kad sudsko vijeće nađe neke olakotne okolnosti, barem malo smanji kaznu - pola godine, godinu - govori nam još jedan stručnjak za kazneno pravo koji je želio ostati anoniman.</p>