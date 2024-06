Ispovijest vatrogasaca koji su gasili u Zaprešiću: 'Pred nama puca beton, topili su se strojevi'

Gledali smo izvana kako puca zid hale. Temperatura i isijavanje bili su toliki da se beton počeo lomiti. Urušio se dio krova i stigla je zapovijed da nitko ne smije ući u pogon.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 00:54 [TOP 3 VIJESTI DANA] Ispovijest vatrogasaca koji su gasili u Zaprešiću: ’Pred nama su se topili svi strojevi...’ | Video: 24sata Video

Rekli su nam to vatrogasci koji su u noći na četvrtak gasili jedan od najvećih požara ove godine, u pogonu tvrtke Eko Flor Plus u industrijskoj zoni Zaprešića. Na intervenciji je bilo njih oko 200 s više od 50 vatrogasnih vozila s područja Zagrebačke županije, Grada Zagreba, a u pomoć je glavni vatrogasni zapovjednik čak pozvao i vatrogasnu postrojbu u vlasništvu Ine, INA Vatrogasni servisi. Rekli su nam kako je sve izgledalo kao da su došli u pravi pakao.

Zaprešić: Konferencija za medije na zgarištu tvrtke Eko Flor gdje je jučer izbio veliki požar | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ja sam stigao četiri minute od dojave i već je gorjela cijela hala veličine 8000 kvadratnih metara. Najteže je bilo na sjeverozapadnom dijelu hale, gdje se nalaze strojevi. Gašenje je otežavao i jak vjetar. Naime, ona je imala otvore s dvije strane, što je pogodovalo širenju požara - opisao nam je Željko Barun, zapovjednik JVP-a Zaprešić, koji je upravljao intervencijom. Dodao je kako je oko zgrade postojala hidrantska mreža, no ona nije bila spojena na sustav. Tako su vatrogasci, koji su stigli s velikim brojem cisterni, morali vodu crpiti s prvog hidranta, koji je bio 50-ak metara od zaštitarske kućice.

Pokretanje videa... 02:59 Požar u Zaprešiću snimljen dronom | Video: 24sata/Snimio čitatelj

To je na samom ulazu u postrojenje. Drugi su se nalazili od 300 do 600 metara dalje te su doslovno cijelu noć jurili po vodu i vraćali se.

- Izbacivali smo oko 40.000 litara vode u minuti. Možda sam malo i rekao. Sve što se moglo učiniti je gasiti to izvana. Unutra se nije smjelo ući. Temperatura mjerena s 50 metara iznosila je i do 1600 stupnjeva - rekao nam je jedan od vatrogasnih zapovjednika koji je došao u ispomoć.

Pakao pun plastike

O kakvom je paklu bila riječ potvrdili su nam i drugi vatrogasci.

- Velik i gust crni dim nastao je zbog toga što je gorjelo u zatvorenom prostoru. Prema našim procjenama unutra su bile stotine tona plastičnog otpada i stvorila se peć koja je žestoko isijavala. Gledali smo kako se topi i pada metalna greda duga 30 i debela 1,5 metara. Onda znate kakva je to temperatura bila - dodao je treći vatrogasac o trenucima s kojima se malo tko u karijeri uopće susretne.

Foto: HVZ

Unutra doslovno nisu mogli ništa spasiti.

- Na svoje oči sam vidio kako se strojevi doslovno tope. Izgorjeli su viličari, grajferi, barem jedna podizna platforma... Što da vam kažem osim da sam vidio metalne bačve kako doslovno sjaje koliko su bile zagrijane - prepričao nam je svjedok gašenja požara.

Roboti nemoćni

Nekoliko sati od dojave u ispomoć su stigla i dva vatrogasna robota MVF-5, kojima upravlja Civilna zaštita. Uspjeli su ući tek nekoliko metara u halu, a kako neslužbeno doznajemo, morali su ih povući zbog opasnosti od urušavanja zgrade.

- Ta hala se nije mogla spasiti. Sve u njoj je uništeno te smo morali paziti da se ne uruši te da netko ne pogine. Zato roboti nisu smjeli upotrebljavati ni mlazove vode najveće snage jer bi ta silina dodatno ugrozila narušenu konstrukciju objekta - govore izvori bliski Civilnoj zaštiti za 24sata. Jedan robot bio se čak nakratko i pokvario.

Veliki požar u Zaprešiću, crni dim nadvio se nad gradom | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Samo jedan robot se pokvario, i to pred kraj, popravili su ga odmah. Radi dalje - rekao nam je Mladen Vinković iz Ravnateljstva civilne zaštite.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) potvrdili su kako su se na mjestu požara stvarale i velike količine otrovnih plinova.

- Izvršena su očitanja opasnih plinova i utvrđena je povećana koncentracija stirena na području do 50 metara od mjesta događaja te su vatrogasci u tom području koristili opremu za zaštitu dišnih organa. Očitanja su na većim udaljenostima bila u dozvoljenim granicama. Požar je i dalje aktivan u dijelu skladišta, a zbog smanjenog intenziteta požarišta dio vatrogasnih snaga je otpušten s požarišta te je trenutno na terenu 50 vatrogasaca s 14 vatrogasnih vozila. Upozorenje za opasnost i dalje je na snazi - napisali su iz HVZ-a na svojim stranicama.

Gorio otpad iz Zagreba?

Točan uzrok požara i dalje se ne zna te ga navodno neće biti moguće utvrditi sve dok inspektori ne budu mogli na samo požarište. Raskapanje i gašenje žara dugo će trajati, no mogle bi im pomoći snimke nadzornih kamera. Kako neslužbeno doznajemo, navodno su snimile početak požara.

- Otvoreni plamen, na što upućuju preliminarna izvješća, pojavio se u plastičnom, odnosno ambalažnom otpadu koji se od komunalnih društava i građana prikuplja kroz javnu uslugu putem modela tzv. žutih vrećica, tj. spremnika za plastiku. Iz tog se sadržaja, zbog karakteristika i gorivosti samog materijala, vrlo brzo proširio na ostatak proizvodne hale i u cijelosti je zahvatio novo, najsuvremenije postrojenje za automatsko sortiranje otpada. Objekt, oprema i strojevi u potpunosti su uništeni, a materijalna je šteta velika. Preciznije će se moći procijeniti nakon dovršetka očevida, koji će ujedno rasvijetliti točne uzroke, kao i okolnosti događaja - napisali su jučer iz CIOS grupe, čiji su predstavnici cijelo vrijeme bili uz postrojenje.

Iako im je uništena najsuvremenija oprema, uz pomoć koje su mljeli i usitnjavali plastiku te je prešali, kažu da nastavljaju raditi.

- S obzirom na to da je društvo EKO-FLOR PLUS članica CIOS grupacije te da posluje i na drugim lokacijama, unatoč znatnoj šteti koju je požar prouzročio, neće dolaziti do prekida ili poremećaja u ispunjavanju preuzetih ugovornih obveza - pišu iz CIOS-a te se ispričavaju svim građanima zbog problema koje je požar izazvao.