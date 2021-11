Lakić Đorović, potpukovnik JNA, nesumnjivo je jedan od hrabrijih, časnijih ljudi na prostoru bivše Jugoslavije. Jedan je od onih osoba koja je puno riskirala i propatila onoga trenutka kad je odlučila časno raditi svoj posao i govoriti istinu o ratnim događajima. U ekskluznivnom intervjuu za Express, koji sam vodio s njim u Beogradu, do detalja objašnjava kako su logori osnovani, kako je postupano prema ratnim zarobljenicima, kakav je bio zapovjedni lanac, o umiješanosti policijskih i vojnih struktura u zataškavanja zločina na području Slavonije itd. Za njega je ključno pitanje zašto se šuti poslije toliko godina o logorima na području Republike Srbije i zašto vojska nikad nije kaznila one koji su odgovorni za zločine počinjene prema ratnim zarobljenicima. I ponavlja kako nema govora o sabirnim centrima, kako ih nazivaju institucije u Srbiji. Taj termin je, kaže, namjerno izabran kako bi se prikrio počinjeni zločin.

Lakić Đorović prošao je sve funkcije u pravnoj službi JNA. Jedno vrijeme radio je u zapovjedništvu divizije, zatim u zrakoplovnom korpusu, a onda je prebačen u Ministarstvo obrane, u pravnu upravu. Poslije je postavljen za zamjenika vojnog tužitelja u Beogradu, a početkom rata na Kosovu 1999. postaje ratni vojni tužitelj u Beogradu, te iste godine i vojni tužitelj za Kosovo. No, kako nam kaže, na Kosovu je vladao kaos pa je želio raditi po zakonu i pravilima službe te uspostaviti red, pa je nakon nekog vremena ekspresno smijenjen.

Kad je riječ o logorima u Srbiji za zarobljene Hrvate, odgovara nam kako je od listopada 1991. pa do sredine kolovoza 1992. JNA - Vojna bezbednost u Srbiji formirala šest zarobljeničkih logora za Hrvate i druge nesrbe iz Hrvatske.