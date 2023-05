Ispovijest Zagrepčanke: Rodila sam s 15 godina. Završavala sam osnovnu i odgajala bebu

Imala sam 15 godina kad sam saznala da sam trudna, a s nepunih 16 godina rodila sam svoje prvo dijete, djevojčicu koja danas ima osam godina i završava prvi razred. U tom trenu, kad sam saznala, osjećala sam se sretno, misleći da sam spremna za to. No tad nisam znala da to nije samo izjava ‘ja ću biti mama’ i da će tako sve biti riješeno nego da iza toga još stoji mnogo odricanja, hrabrosti, snage, strpljenja, volje, znanja i učenja. Nisam mogla ni zamisliti što me sve čeka, no u jedno sam bila sigurna - odmah sam znala da želim roditi, počinje nam svoju priču 23-godišnja Zagrepčanka Marija.