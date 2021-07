Sve sam vas zaj..o, smije se s neba Milan Bandić gledajući kako istražitelji uhićuju njegove vozače i suradnike s kojima je do smrti “ćapao” gdje je stigao i bogatio se na račun građana Zagreba. S demontažom Bandićeve koruptivne piramide, koju je stvarao desetljećima i koja se protezala od vozača i kuhara do zaposlenika i pročelnika Grada Zagreba, Holdinga, poduzetnika i samog Bandića na vrhu, pravna država se, uglavnom s malim uspjehom, bori godinama. Postupak protiv njega vodio se godinama, a pod tajnim mjerama i nadzorom policije ponovno je bio najmanje godinu dana prije nego što je umro u veljači. Iako su istražitelji prvi put imali dokaze kako je “ćapao” gdje je stigao i kako je osobno primio mito - 50.000 eura, nisu ga priveli. Bandić je, naime, do smrti bio važan partner premijeru Andreju Plenkoviću i u gradu i u državi. Obračunu s njegovom kriminalnom hobotnicom istražitelji su pristupili tek nakon parlamentarnih i lokalnih izbora, kad je “glava” umrla i kad su ostali bez političke moći. Za sada istraga se kreće u nekoliko smjerova, a iz dobro upućenih krugova doznajemo kako bi mogla uslijediti i nova uhićenja. U to je uvjeren i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji se u gradskoj skupštini godinama borio protiv sumnjivih poslova Bandića i njegove klike i upozoravao na niz sumnjivih i netransparentnih poslova Grada Zagreba, Holdinga itd. “Vjerujem da će biti još uhićenja. Nad Zagreb se nadvio oblak korupcije, a moj je cilj da se razvedri”, rekao je Tomašević govoreći o uhićenjima.