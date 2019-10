Ispred obale SAD-a pliva velika bijela psina teška 900 kila

Ženka velike bijele psine teška 900 kilograma i dugačka više od 4,5 metara pliva uz obalu Amerike. Morskog psa su primijetili 12. listopada ispred Južne Karoline, a u subotu se pojavio kod Floride. Nazvali su ga Unama'ki što u prijevodu znači "zemlja magle", a prvi put je viđen još u rujnu ispred Nove Škotske. Ova ženka je drugi najveći primjerak morskog psa koji je nedavno otkriven u vodama Atlantika.

A great white shark that weighs over 2,000 pounds has been tracked off the coast of Florida. https://t.co/laalxwFGmq