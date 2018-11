Ispred smo Njemačke - u broju svećenika po glavi stanovnika

Na listi Doing Business Svjetske banke pali smo na 58. mjesto, sedam mjesta niže nego lani.

Novo izvješće Svjetskog gospodarskog foruma pokazalo je da smo na ljestvici globalne konkurentnosti za 2018. godinu završili na 68. mjestu među 140 gospodarstava svijeta.

Po učinkovitosti javnog sektora smo - predzadnji, ispred Venezuele. No ovo izvješće pokazuje da smo u kategoriji poticanja kritičkog razmišljanja u obrazovanju na samom začelju, u društvu nerazvijenih.

Hrvatska je tu na 136. mjestu, od ukupno 140 zemalja, u društvu Jemena, Salvadora, Gvineje, Maroka, Haitija i Angole. I tu su države bivše Jugoslavije bolje pozicionirane od nas, a vrhom liste dominiraju SAD, Danska, Švicarska, Finska, Novi Zeland, Švedska, Nizozemska i Njemačka.

Ne ide nam biznis, ni kritičko razmišljanje, ali ipak postoji ljestvica na kojoj smo u samom vrhu, i to ispred Njemačke.

The number of priests per 100,000 people



By @jodigraphics15: https://t.co/0txHflJTiM pic.twitter.com/oNdAq0wFoL