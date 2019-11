Isprobali smo bacanje sjekire na Velesajmu: 'Ubili smo stres'

Nemoj ovo pokušavati kod kuće, prvo je što mi je prošlo kroz glavu kad sam počeo bacati sjekire na zagrebačkom Velesajmu. Doma mi ne bi dali da se ovako fino zabavim.

Kolegica i ja otišli smo provjeriti što nudi novi sport u novootvorenoj Axe Throwing Areni u paviljonu 35. U dvoranu smo ušli, naravno, puni elana i priča kako će Zagreb napokon dobiti svog Zagora - Duha sa sjekirom. No da nije sve u snazi i umijeću cijepanja drva za roštilj rekao nam je instruktor Luka Rendulić.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Tresak sjekire u metu i njezin ne spektakularni pad na tlo itekako odzvanja u 200 kvadrata arene i združenog joj kafića. Dok nam je Luka pojašnjavao tehniku, tješio nas je da neuspjeh zabadanja sjekire nije strašan. Sve dok svira glasna muzika.

- Svi moraju naravno paziti na svoju sigurnost. Zato se svaka meta gađa jednom sjekirom, a po njih natjecatelji idu istovremeno. Od otvaranja arene nismo imali nikakvih problema niti ozljeda. Ako ste oprezni, zabava je zagarantirana - ispričao nam je Luka dok je pojašnjavao pravila igre.

Svi bacači bacaju 365 centimetara udaljeni od drvene mete. Nju čine jelove daske u koje se oštrica lakše zabija. Bacati se može s jednom rukom ili dvije. Dok je meni, starom igraču rukometa bilo lakše izbaciti sjekiru jednom, kolegica se klela da njenoj tehnici više odgovara izbačaj s dvije preko glave.

Najavite što ćete točno gađati

S obzirom na to da dolazi iz sinjske krajine, već nakon nekoliko pokušaja gađala je ‘u sridu’. Samo smo čekali kad će iza ugla limeni orkestar proslaviti svaki pogodak. Načini i modeli igre gađanja mogu biti beskonačni i ovise o tome što ste si zamislili. Oni s više iskustva iz pikada, svakim pogotkom mogu oduzimati od 301. No za početnike je nekada dobro, pogotovo za samopouzdanje, samo zabiti u metu.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Najvažnija je tehnika i da dobijete osjećaj za to bacanje. Linija je točno proračunata da vam se u bacanju sjekira mora jednom zarotirati te se potom zabiti u metu. Mi u ponudi imamo ove od 600 grama. Smiju se koristiti samo one koje mi dajemo i igrači ne smiju donositi svoje - iznio je Luka dio osnovnih instrukcija.

Crvena točka i središte mete nosi šest bodova, dok dvije plave točke predstavljaju takozvani Killshot. One u igri nose po osam bodova, no prije bacanja morate najaviti kako gađate upravo njih. Inače bi pogodci bili dio slučajnosti.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zarazno kao kokice

- Zasad najmlađi igrači s pratnjom moraju imati barem 12 godina. No mogu li sudjelovati u igri je zapravo individualno te svi moraju proći instrukcije o sigurnosti - upozorava Luka. Drške na svim sjekirama su drvene zbog sigurnosti natjecatelja. Da su postavili metalne ili plastične, one bi se bolje odbijale od podloge i postojala bi opasnost da se nakon lošeg bacanja vrate nazad do bacača.

Mi nismo imali takvih problema, no priznajemo da se na naše čuđenje, nije svaka zabila u metu. No nakon sat vremena ciljanja, meta se pretvarala u švicarski sir. Iako smo se prvi put susreli s ovim sportom u kontroliranim uvjetima, shvatili smo zašto je bacanje sjekire postalo zarazno.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ne sumnjamo da će brzo postati popularno za igranje, proslave rođendana i uredske zabave. Oni koji žele samo gledati, moći će uživati u ponudi craft piva na šanku kraj bacališta.

