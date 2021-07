Pred nama je promjena vremena koja će se najviše osjetiti na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti zemlje, a najmanje u Dalmaciji. Ipak, i u Dalmaciji će u subotu biti povremenih grmljavinskih nestabilnosti, piše Dalmacija danas.

Visinska ciklona u četvrtak je donijela katastrofalno nevrijeme dijelovima Njemačke gdje su zabilježene poplave.

Ivan Toman, urednik MeteoAdriatica, asistenta Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru analizirao je nadolazeće sinoptičke situacije.

Ono što je zanimljivo je da će se ista ciklona koja je u četvrtak djelovala na vrijeme u Njemačkoj i srednjoj Europi za vikend biti nad Jadranom.

Na slikama je prikazana generalna sinoptička situacija za subotu poslijepodne. Nad našim krajevima nalazit će se izražen ciklonalni vrtlog koji će se polako premještati prema jugoistoku sa centrom u blizini Jadrana. Sustav će osim u slobodnoj atmosferi imati i dosta dobro definiran prizemni centar niskog tlaka koji će se nalaziti ponešto istočnije u odnosu na visinski centar, što je indikator vjerojatnog jačanja sustava, od petka prema nedjelji. Krajem nedjelje se očekuje okludiranje i postupno slabljenje ciklonalnog sustava.

Riječ će biti o ciklonalnom sustavu pojava kakvog nije uobičajena u ljetnom dijelu godine u našem području. Osim toga, unatoč vrlo promjenjivom vremenu koje će sustav donijeti sa sobom, te lokalno obilnoj oborini i mjestimičnim neverama, možda neočekivano – neće značajno zahladiti u odnosu na aktualne temperature zraka, izuzev u vremenu izravnog djelovanja oborine na temperaturu na nekom mjestu.

Uz spomenute temeljne sinoptičke uvjete, nad regijom će kružiti prilično nestabilna zračna masa (modelirane vrijednosti nad Jadranom, MLCAPE > 1000 J/kg u subotu te mjestimično > 2000 J/kg u nedjelju, MUCAPE moguće i do ~ 3000 J/kg; uz temperaturu rosišta do 23°C). Prema NWP modelima ne očekuje se značajno vertikalno smicanje u sloju 0-6km što bi trebalo ograničiti razvoj konvektivnih sustave vjerojatno do multićelijskih tipova, no uz nešto povećano smicanje donjih slojeva (ponegdje iznad 15m/s 0-1km) i spiralnost ponegdje preko 500 m2/s2, čini se da nije isključena mogućnost mjestimičnog razvoja morskih pijavica. Pojava lokalne tuče je također izvjesna uslijed značajnih CAPE vrijednosti.

Lokalno treba računati na veliku količinu oborine, možda i vrlo obilnu, a to se posebice odnosi na subotu i to sjeverniji dio Jadrana i gorske krajeve unutrašnjosti. Ipak, neverini i grmljavinski pljuskovi mogući su već i u petak, a također i u nedjelju, s time da bi u nedjelju trebali biti češći u Dalmaciji i također nešto manje obilni i manje intenzivni nego u subotu na sjevernom dijelu.

Najintenzivniji procesi nevremena, čini se, mogu se očekivati na otvorenom moru i prema talijanskoj obali. U kopnenim krajevima naše regije također će se osjetiti značajna promjena vremena. Obilna kiša i mjestimična tuča moguće su pojave posvuda u regiji, a od kopnenih krajeva posebno u planinskom području, iako i drugdje može pasti obilna oborina u kratkom vremenskom periodu. Stoga, nisu isključene poplave uslijed značajne kiše.

Unatoč povećanoj naoblaci, očekivanoj oborini i mjestimičnom nevremenu ne treba računati na bitno zahlađenje. Pritjecanje tople zračne mase u prizemnom sloju atmosfere, potencirati će vertikalni gradijent temperature ispod hladnijeg zraka na visini u ciklonalnom vrtlogu, ali usput će i zadržati visoke prizemne vrijednosti temperature zraka. Štoviše, prema modelima, i unatoč pretežno sjeveroistočnom strujanju zraka, najtoplija bi mogla biti nedjelja u nizu analizirana tri ciklonalna dana (petak-subota-nedjelja). Nešto svježija bi trebala biti subota kad će u većem dijelu regije biti ponajviše naoblake i oborina. Naravno, u oborinskom području, temperatura će nakratko značajnije pasti.

Što se vjetra tiče, on će u većem dijelu regije biti pretežno sjeveroistočni, slab do umjeren, a na Jadranu (fenska) bura i sjeverozapadni. U blizini konvektivnih neverina očekuje se nakratko jači vjetar.

U ponedjeljak očekujemo još uvijek dosta promjenjivo vrijeme, i prema istoku regije i dalje kišovito, a u utorak konačno smirivanje posvuda.