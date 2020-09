Istarska policija obilježila Dan policije i zaštitnika Sv. Mihovila

Ovogodišnji Dan policije istarski policajci obilježili su i tradicionalnim darivanjem krvi, kojem su se u utorak odazvali u velikom broju, dok su u srijedu prisjetili svojih kolega koji su poginuli

<p>Polaganjem vijenaca kod središnjeg križa na gradskom groblju u Puli te kod spomenika hrvatskim braniteljima u Parku Franje Josipa, Policijska uprava istarska obilježila je u četvrtak Dan policije i blagdan zaštitnika policije Sv. Mihovila.</p><p>Počast policijskim službenicima koji su stradali tijekom Domovinskog rata i tijekom obavljanja svakodnevnih policijskih zadaća odali su djelatnici policijske uprave, predvođeni načelnikom Božom Kirinom, te izaslanstva Istarske županije, Grada Pule i udruge proizašle iz Domovinskog rata. Nakon polaganja vijenaca, uslijedilo je misno slavlje u crkvi Gospe od mora, koje je predvodio policijski kapelan Ilija Jakovljević, a potom je održan svečani kolegij rukovoditelja policijske uprave.</p><p>''Nažalost, ove smo godine primorani Dan policije obilježiti na drugačiji način, bez druženja s građanima, no bez obzira na to, uvjeren sam da je zajednica prepoznala doprinos koji smo proteklih mjeseci dali u zaštiti zdravlja građana. Pokazali smo kako smo spremni reagirati na sve izazove, pa i one dosad neviđene, a svojom odgovornošću i profesionalnošću potvrdili smo da je hrvatska policija doista jamac i temelj sigurnosti naše države'', rekao je svojim suradnicima načelnik Kirin, zahvalio na njihovom predanom radu i istaknuo kako je mjerilo uspješnosti rada policije povjerenje građana. </p><p>''Povjerenje koje polažu u nas da ćemo im osigurati mir, štititi njihove živote i imovinu, njihova prava i slobode, a u novije vrijeme i njihovo zdravlje. Upravo smo radi tog povjerenja, radi pomaganja i želje da budemo na usluzi onima kojima je pomoć potrebna i odabrali svoj častan i human poziv. Jer biti policajac je upravo to - poziv'', naglasio je načelnik policijske uprave i pozvao na daljnje odgovorno, profesionalno i prije svega pošteno obavljanje policijskog poziva.</p><p>Inače, ovogodišnji Dan policije istarski policajci obilježili su i tradicionalnim darivanjem krvi, kojem su se u utorak odazvali u velikom broju, dok su u srijedu prisjetili svojih kolega koji su poginuli, te na njihovim grobovima položili cvijeće i zapalili svijeće.</p><p> </p>