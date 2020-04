Istarski gradovi prazni unatoč sunčanom vremenu i vikendu

Iako svaku sunčanu subotu žitelji Istre koriste kako bi prošetali se u prirodi, družili u parku, na klupici ili sjeli uz more, ovu su subotu istarske šetnice, trgovi i parkovi osvanuli prazni.

Izgleda da su mnogi pridržavali se policijskih uputa i onih Stožera civilne zaštite i ostali kod kuće. Naime svi su građani svjesni da bi ove lijepe dane najradije proveli u prirodi, družeći se s prijateljima i obitelji, no bit će vremena i za to. Sada je ipak važnije da svi slušaju upute stručnjaka jer će samo tako spriječiti širenje virusa Covid-19 i što prije izaći izaći iz ove izvanredne situacije.



Policija je, doznajemo, obilazila sva javna mjesta na kojima bi se građani mogli okupljati, te uz to i provjeravali da li svi poštuju Odluku o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima, a s tim aktivnostima će nastaviti i u nedjelju. Uz to mole i pozivaju sve stanovnike da se i u nedjelju pridržavaju uputa i da izlaze samo ako je to nužno, a one koji će ipak boraviti na otvorenom prostoru, da vode računa o tome da se ne grupiraju i da održavaju socijalnu distancu.

Tema: Hrvatska