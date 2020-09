Istarski vinari slave: 'Teran je naš. Možemo mirno spavati'

<p>U srijedu je Opći sud EU odbacio tužbu Slovenije protiv Europske komisije za slučaj Teran iz 2017.godine.</p><p>Podsjetimo, Slovenci su podigli tužbu jer su smatrali da je Hrvatskoj dodijeljeno izuzeće korištenja imena teran, što nanosi ekonomsku štetu slovenskim proizvođačima terana.</p><p>Europarlamentarac <strong>Valter Flego</strong> kazao je da je teran sasvim zasluženo dio istarskog identiteta i višestoljetne vinske tradicije te brend poznat diljem Europe.</p><p>"Naši vinari mogu mirno spavati jer ovo je još jedna nagrada za sav trud i ljubav koji godinama ulažu u proizvodnju vrhunskoga vina. S druge strane, naše prijatelje Slovence najljepše molim da zatvorimo već jednom ovo poglavlje. Svako daljnje odugovlačenje spora vrlo je nezahvalno, posebice s obzirom na zastrašujuće okolnosti u kojima se vinari već mjesecima nalaze. Pravo rješenje s obje strane granice je pomoć lokalnim vinarima, promocija naših krajeva i jačanje dobrosusjedskih odnosa. Omogućimo svim našim vinarima miran nastavak proizvodnje i poslovanja. Usmjerimo fokus na bitno – a to je rast gospodarstva i pomoć pogođenim poslovanjima", rekao je Flego.<strong> </strong></p><p><strong>Nikola Benvenuti</strong>, predsjednik Udruge "Vinistra" također je oduševljen presudom koja je, kako je rekao, bila za naše vinare očekivana. U Istri je oko 130 vinara,članova udruge Vinistra.</p><p>"Presudom možemo konačno mirno nastaviti dalje s našim radom. Imali smo neko vrijeme taj vakuum-prostor gdje je bilo neizvjesno što će se događati. Aktom koji je donijela Europska komisija stvari su bile jasnije no Slovenija je išla korak dalje, tužbom koja se na sreću za nas u dobrom smijeru razriješila. Terana kod nas u Hrvatskoj ima samo u Istri. Također ga ima i u Sloveniji, a Slovenci teranom mogu zvati i svoje vino. Nikada mi nismo tražili da se taj termin korištenja imena ukine, već su oni tražili da se on nama ukine. Srećom, to se nije dogodilo", rekao je Benvenuti.</p><p>Pojasnio je da je teran u Istri povijesna činjenica, jer se spominje njegovo ime u spisima još od prije par sto godina.</p><p>"To se nikako ne smije obezvrijeđivati. Inače, terana se godišnje kod nas proizvede oko 2.000.000 boca", rekao je na kraju Benvenuti.</p>