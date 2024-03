Istekao rok za kandidature, sad kreće službena promidžba

7:00

Rok za predaju završio

Tko se kanio kandidirati na parlamentarnim izborima u srijedu, 17. travnja, učinio je to, na Veliki petak u ponoć istekao je rok do kojega su svi koji su to željeli, trebali Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) predati svoje liste i kandidature.

Među posljednjima, svoju je listu predala stranka Javno dobro, rekao je glasnogovornik i član DIP-a Slaven Hojski na kraju dana u kojemu je zgradom Sabora, gdje je DIP zaprimao liste, prodefiliralo 30-ak predlagatelja, od velikih, parlamentarnih stranaka do kandidata koje šira javnost poznaje samo iz svijeta estrade.

Jedna od takvih je i Ava Karabatić koja se, kao nezavisna, namjeravala kandidirati u 10. izbornoj jedinici, ali kako je bila 'tanka' s potpisima to nije mogla, pa joj je u pomoć priskočio Ivan Pernar, nekadašnji zastupnik i smjestio je na svoju listu.

Koliko je točno listi zaprimljeno i jesu li sve pravovaljane, znat će se u subotu poslijepodne za kada je DIP zakazao konferenciju za novinare na kojoj će iznijeti te podatke.

Prije četiri godine, takve su bile 192 liste i 21 kandidatura, za 151 zastupničko mjesto natjecalo se gotovo 2700 kandidata.

Pravovaljane liste i kandidature DIP će u subotu poslijepodne objaviti na svojoj mrežnoj stranici i tada se početi službena izborna promidžba.

No, da bi se to dogodilo, DIP će još jednom 'pročešljati' zaprimljene liste i utvrditi jesu li se stekli uvjeti da ih prihvati i objavi sa imenima i prezimenima kandidata za svih 12 izbornih jedinica.

Izborni sudionici službeno će se biračima moći predstavljati do 15. travnja (ponedjeljak) u ponoć, nakon čega će u Hrvatskoj nastupiti dvodnevna izborna šutnja, uoči izbora u srijedu, 17. travnja.

Toga dana birači će odlučiti kojih će 151 zastupnik ući u novi, 11. saziv Hrvatskog sabora, 140 će ih izabrati u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri u dijaspori i osam u 12. izbornoj jedinici u kojoj svoje zastupnike biraju pripadnici nacionalnih manjina.