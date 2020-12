Svjetski mediji pamte skandalozne naslove o masovnoj zarazi turista korona virusom u Tirolu, no recept za vraćanje reputacije postoji.

Kad je u pitanju Istočni Tirol, on je doslovno prespavao masovni turizam i zbog toga je idealna destinacija za sigurno zimovanje. Izvorno planinsko kraljevstvo na jugu glavnog alpskoga grebena nudi turizam koji je sam po sebi u beskonačnim bijelim prostranstvima sinonim za socijalno distanciranje. Mogućnost smještaja u privatnim kapacitetima ili malenim hotelima je upravo ono što to područje u jeku svjetske pandemije čini poželjnom destinacijom. Prema riječima predsjednika Turističke zajednice Istočnog Tirola, Franza Theurla, tamo se nalaze mirne, ali i dalje ultramoderne staze za skijaško trčanje, spustove i zimsko planinarenje kojima je jedno zajedničko: beskonačna sloboda. Brzo ćete pronaći parkirno mjesto, brzo stignete do padina na skijašku stazu ili do onih za skijaško trčanje. To područje je također poznato po pogodnijim cijenama od drugih regija, ali uz vrlo visoku kvalitetu smještaja, restorana i infrastrukture. Prema riječima predsjednika Franza Theurla, područje najviše posjećuju gosti iz Austrije, Njemačke, Slovenije i Hrvatske. Omjer je gotovo ujednačen, kako ljeti, tako i zimi. U prošlih nekoliko godina tijekom cijele zimske sezone iznosilo je oko 180.000 gostiju, koji su ukupno ostvarili oko 900.000 noćenja. Ljeti je to 1,200.000 noćenja s oko 270.000 gostiju. Austrija otvara zimsku sezonu i turističke objekte nakon 18. siječnja 2021. godine, pa ako se odlučite odmaknuti negdje dovoljno blizu u ovim nepredvidivim vremenima, za tri noćenja u polupansionu i dva dana skijaške propusnice SkiHit Osttirol u hotelu s četiri zvjezdice trebat ćete izdvojiti oko 289 eura. Sedam noćenja, uključujući polupansion i sedam dana cross-country skijaške karte “Dolomiti Nordic Ski” u hotelu s četiri zvjezdice stajat će vas 497 eura.

Prije samo nekoliko mjeseci čitali smo zastrašujuće vijesti iz Ischgla. Ime Tirol punilo je stupce svjetskih medija u negativnom kontekstu. Kako je ovo utjecalo na vašu regiju? Kako ćete vratiti sliku sigurnog i popularnog odredišta za turiste?

Franz Theurl: Kao što ste spomenuli, Ischgl je u pojmovima alpskog turizma stvorio negativnu sliku, kako zbog velikog broja gostiju, tako i zbog djelomičnog neznanja ili nedostatka iskustva s ovom pandemijom. Obnavljanje reputacije Ischglera je vrlo teško i na tome naporno rade. Istočni Tirol je po tom pitanju u prednosti jer na velikom području može primiti jako malo turista. Rezultati su bili vidljivi prošlog ljeta. Uspjeli smo zaključiti ljeto najboljim rezultatima svih tirolskih odredišta i ostvariti približnu zaradu kao i prošle godine. Za zimu je to u startu puno teže. Ipak, nadamo se da kao periferna regija u Austriji, koja nije prometna žila kucavica, možemo obraniti sliku sigurne destinacije za odmor.

Kako se Istočni Tirol nosi s trenutačnom svjetskom pandemijom?

FT: Pozvali bismo se na znatno smanjen broj infekcija u posljednjih nekoliko dana. Naše područje ima oko 50.000 stanovnika, od toga je sto aktualnih infekcija. Pretpostavljamo da ćemo zabilježiti veliko, nadamo se i potpuno smanjenje do 18. siječnja, kad ćemo biti otvoreni za goste.

Savezna vlada objavila je prije nekoliko dana da Austrija planira izaći iz strogog lockdowna 18. siječnja 2021. godine. Za donošenje normalnog društvenog života i slobodu kretanja građani će se jedanput na tjedan morati podvrgnuti testiranjima te predočiti negativan korona test. Kako ste se spremili za ovu situaciju?

FT: Kao i prethodnog ljeta, Istočni Tirol se jako dobro pripremio. U planu su besplatna testiranja na svim lokacijama za goste koji dolaze od 18. siječnja. Uz to, svi naši zaposlenici u turizmu se testiraju jedanput na tjedan.

Možete li nam opisati kako izgleda procedura za posjetitelje? Hoće li gost prilikom ulaska u restoran ili pansion morati predočiti negativan test?

FT: Prilikom dolaska na smještajnu destinaciju gosti će morati predočiti negativan test. Međutim, pristigli gosti se također mogu besplatno testirati na licu mjesta, zbog čega nema velikih odstupanja. U tom su slučaju rezultati testa nisu stari niti nekoliko sati i nema nikakvih problema.

Prebacimo se s gostiju na lokalne radnike u ugostiteljstvu i trgovinama. Kakva su pravila za njih po pitanju sigurnosne zaštite od korona virusa?

FT: Testiramo sve zaposlenike na tjednoj bazi. Time se bavimo od početka ljetne sezone i tako ćemo nastaviti tijekom cijele zime.

Jeste li spremni za kriznu situaciju u slučaju izbijanja pandemije među gostima i osobljem?

FT: Upravo iz tih razloga smo napravili kompletan paket prevencije. Imamo vrlo učinkovit i profesionalan laboratorij u Istočnom Tirolu s prvoklasnim virolozima koji su spremni reagirati odmah nakon što se potvrdi slučaj COVID-19 kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije. Osim toga, pripremili smo sigurnosne kuće (safehouses) u kojima se može odvijati izolacija pogođenoga gosta uz osiguranu medicinsku skrb.

Pod kojim uvjetima će prometovati žičare? Hoće li njihov kapacitet biti prepolovljen?

FT: Skijališta su stavljena u rad diljem Istočnog Tirola 24. prosinca. Imamo dovoljno objekata na raspolaganju i prvoklasnu kvalitetu staza. U Lienzu smo otvorili cijelo skijalište Zettersfeld, koje je na glasu kao terasa za sunčanje u Alpama.

Kako će se odvijati konzumacija hrane? Koja pravila vrijede ako posjetitelji žele pojesti Kaiserschmarrn? Hoće li biti Germknödel za ponijeti?

FT: Od 18. siječnja gostima će biti ponuđena i odgovarajuća ponuda u gastronomiji kako bismo se pobrinuli za naše goste i razmazili ih kulinarskim delicijama.

Sjećamo se kako je prošle godine Tirol bio jedna od prvih destinacija u regiji koje su pogođene COVID-19. Kako se to odrazilo na tadašnju zimsku sezonu?

FT: Zimska sezona 2019./’20. pokazala je pad od 8,6% u odnosu na prethodnu sezonu. To je u konačnici približno 70.000 noćenja.

Zašto je istočni Tirol idealna destinacija za one koji traže mirnu i sigurnu zimsku oazu za odmor u Austriji?

FT: Zagreb i Lienz su udaljeni svega 350 km, što je samo četiri sata vožnje. Osim toga, njegujemo i dugogodišnje prijateljstvo sa Ski Zagrebom. Naša je prednost u tome što jedna skijaška karta vrijedi za svih sedam skijališta u Istočnom Tirolu. Tu su 400 kilometara staze, Biatlon i Nordijski centar u Obertilliachu. Cjenovno pristupačan odmor vrlo visoke kvalitete bez masovnog turizma.

Koje lokacije i skijaške staze možete preporučiti turistima iz Hrvatske?

FT: Stavio bih naglasak na slobodno skijanje s pauzama na panoramskim terasama (Terrassenskilauf), gdje možete uzeti atmosferičan predah uz piće i hranu. Treba istaknuti i Zettersfeld i Hochstein u Lienzu koji su poznati po ženskom Svjetskom kupu u trčanju na skijama. Tu je i Adlerlounge, najviši austrijski ‘fine dining’ restoran na vrhu Großglockner Kals/Matrei sa 17 najsuvremenijih žičara koje ljubitelje snijega prevoze na više od 2600 metara nadmorske visine. Od tamo se proteže spektakularan pogled na 360 stupnjeva. No tamo počinje i najduža staza za spust u Istočnom Tirolu od 11 km sve do doline Matrei. Zbog posebnoga geografskog položaja skijaški centar St. Jakob nudi ‘šampanjac u prahu’, posebnu vrstu mekanog i suhog snježnog pokrivača koji je poznat u Sjevernoj Americi, a karakterizira savršene uvjete za skijanje. Od početka nove sezone Sillian i Lienz bit će certificirani kao obiteljska skijališta. Nezaobilazno je skijalište Golzentipp / Obertilliach koje nudi pregršt sadržaja. Gondola polazi iz podnožja sela s pogledom na alpski krajolik, a do grebena ne prevozi samo skijaše, nego i sanjkaše te planinare na ‘krpljama’.

Skijaško trčanje, skijanje, klizanje na ledu, kulturne aktivnosti... U čemu će posjetitelji moći uživati ove zime s obzirom na okolnosti zadane pandemijom i vladine regulative?

FT: Mogu uživati 150-kilometarsku stazu za spust na sedam skijaških lokacija. Zbog znatno manjeg broja kreveta u odnosu na destinacije masovnog turizma, gostima možemo ponuditi najmanje pet puta veću površinu po jednom gostu, što je apsolutna prednost Istočnog Tirola! U romantičnim i snijegom prekrivenim dolinama protkano je 400 km staze za skijaško trčanje i sve imaju prvorazredne odlike. Sa 162 skijaške staze - Istočni Tirol je godinama pravi raj za skijanje. Kartitsch je odabran kao prva zimska destinacija među planinarima jer u području ima devet zimskih planinarskih staza s certifikatom. Za ljubitelje sanjkališta postoji 21 lokacija, a za velike gastroljupce čak deset restorana s oznakom Gaultom Millauom.

Doznali smo kako je 8. austrijski festival skitouringa u Villgratentalu (8. Austria Skitourenfestival im Villgratental) najavljen za kraj siječnja 2021.? Što nudi ovaj festival?

FT: Osmim ‘Austria Skitourenfestivalom’ od 28. do 31. siječnja 2021. usredotočit ćemo se na sigurnost i alpske kompetencije te približiti ovaj sport širokoj publici. U program su uključena tri nova mjesta: Innervillgraten, St. Jakob u Defereggentalu i Kals na Großglockneru. Svaki ljubitelj skijaške turneje može odabrati svoje polazište na festivalu skijaške turneje - očekuju se najbolji snježni uvjeti, planinarski i skijaški vodiči te istočnotirolski domaćini.

Za kraj, imate li neki insajderski savjet za goste? Što se ne smije propustiti?

FT: Svakako trebaju iskoristiti prostranost u Istočnom Tirolu. To uključuje uživanje u slobodi - ali s odgovornošću. Socijalno distanciranje oduvijek je bilo moguće u suncem okupanom ‘Bergtirolu’ oko Lienza bez ograničenja. Ovdje protječe Isel, posljednja rijeka s ledenjaka Alpi, koja još pronalazi svoj put. Također, možete prošetati kroz najsunčaniji grad u Austriji. Daleko od masovnog turizma, tu žive ljudi koji su ponosni na svoje tradicije, ali i otvoreni za nove utjecaje. Ovdje možete ponovno otkriti slobodu uz raznolike zimske sportove na otvorenom sa svojim partnerom i obitelji. Socijalno distanciranje à la Istočni Tirol.