Istraga ubojstva Klice i nakon pet godina tapka u mraku

Podsjećamo, u profesionalno obavljenoj likvidaciji, koja je, tvrde kriminalisti, pomno planirana dugo, sudjelovalo je od sedam do deset ljudi. Kad je Vinko Žuljević Klica 3. svibnja 2015., nakon jutarnje nedjeljne mise u blizini crkve svetog Antuna Padovanskog u Sesvetama, sjeo u automobil i krenuo kući, Škoda mu je prepriječila put. S motocikla su pucali u auto, a kad je istrčao iz vozila i pokušao pobjeći, pucali su u njega. Svjedoci su rekli da je ubojica, nakon što je Klica, koji je u ratu u BiH izgubio nogu, pokušao pobjeći, prišao ranjeniku i iz blizine mu je pucao u glavu.

Odlično organizirana skupina od deset ljudi

Cijeli napad trajao je samo desetak sekundi. Nakon toga ubojice su pobjegli. Škodu su zapalili i ostavili je u Novoj Branimirovoj pored pruge. Za takav napad trebalo je, tvrde kriminalisti, pripremiti vozilo i motocikle, nabaviti oružje, potom osigurati linije bijega ili sigurne prostorije ili stanove u kojima bi se pritajili nakon ubojstva. Škoda, koja je korištena u Žuljevićevoj likvidaciji, ukradena je znatno prije. Od tada je negdje bila spremljena.

Policija je nakon ubojstva osnovala posebnu radnu skupinu koja bi trebala razriješiti likvidaciju. U dva mjeseca od ubojstva ispitali su više od 200 ljudi koji su bili povezani sa Žuljevićem. Prikupili su sve videomaterijale s objekata u blizini kojih su morala proći vozila uporabljena u likvidaciji, napravili su rekonstrukciju zločina, a objavili su i kako u razrješavanju likvidacije surađuju s policijama BiH i Srbije.

Crtež, fotografije niti milijun kuna nisu dali rezultate

U srpnju 2015. policija je objavila i fotocrtež osobe za koju je vjerovala da je na neki način povezana s ubojstvom. Sve to nije dalo rezultata, pa je policija u siječnju 2016. objavila fotografije muškarca za kojeg vjeruju da ima korisne informacije u slučaju Žuljevićeva ubojstva. Policija je ponudila i nagradu od 50.000 kuna onome tko joj dade korisne informacije o slučaju. Do danas od toga nije bilo koristi. U ožujku 2017. u suradnji i suglasju s institucijama i tijelima RH, a u svrhu rješavanja okrutnog ubojstva g. Vinka Žuljevića, obitelj i prijatelji, uz već objavljenu policijsku nagradu od 50.000 kn, raspisali su novčanu nagradu od 1,000.000 kn za relevantnu informaciju koja će pomoći u otkrivanju i rješavanju ovoga kaznenog djela, poručili su u medijima obitelj i prijatelji Vinka Žuljevića Klice. No ni taj potez nije doveo do razrješenja likvidacije kao ni do naručitelja ubojstva.

Umirovljeni časnik HVO-a Vinko Žuljević Klica tijekom rata u BiH bio je pripadnik postrojbi Mladena Naletilića Tute. Nakon završetka rata dolazi u Zagreb i postaje blizak prijatelj Vjeke Sliška, kralja poker-aparata.

U policiji su ga povezivali s brojnim nezakonitim poslovima, no njihove sumnje nisu potvrđene sudskim presudama. Žuljević je oslobođen i optužbi za ubojstvo agenta HIS-a Veselina Marinova jer ga je u lipnju 2002. u kafiću NBA u Zagrebu ubio u samoobrani.