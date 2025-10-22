ISTRAŽILI SMO Evo u kojim bolnicama ginekolozi najviše odbijaju raditi pobačaje

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb, dr. Slavko Orešković, u srijedu je demantirao medijske napise o tome da se u Petrovoj bolnici više ne obavljaju pobačaji na zahtjev te dodao da nijednu ženu nisu odbili.

- Trenutačno smo u fazi preseljenja iz starog dijela bolnice u novi, pa postoje određeni organizacijski problemi dok se sve ne uhoda, ali sve žene koje su se ovaj tjedan javile u kliniku postupak su obavile - rekao je Orešković.

Dodao je da liječnici, medicinske sestre i primalje imaju zakonsko pravo na priziv savjesti, no i da se rad unatoč tome organizira tako da pacijentice mogu ostvariti zakonom zajamčeno pravo. Navodi da, od ukupno 49 ginekologa, 12 nije potpisalo izjavu o prizivu savjesti, a među 116 medicinskih sestara i primalja koje rade na odjelima povezanima s trudnoćom i reproduktivnim postupcima njih oko 60 koristi to pravo.

Inače, u KBC-u Zagreb su za 24sata odgovorili da od ukupno 49 specijalista ginekologije i opstetricije, ukupno je 37 liječnika potpisalo Izjavu o prizivu savjesti.

- Od ukupnog broja medicinskih sestara i primalja kojih je 252, njih 150 se pozivaju na priziv savjesti. KBC Zagreb nema problema s dostupnošću izvođenja pobačaja na zahtjev pacijentice i oni se izvode u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb - odgovorili su nam.

Provjerili smo kakva je situacija u drugim bolnicama.

- Trenutačno ukupno 16 liječnika koji rade u KBC-u Osijek ima priziv savjesti, a ukupno imamo 25 ginekologa, naši liječnici plus specijalizanti iz okolnih manjih bolnica (Vukovar, Vinkovci, Našice) - rekao je za 24sata dr. Krunoslav Šego, ravnatelj KBC-a Osijek, te dodao da imaju sve manje žena koje dolaze s tim zahtjevom te da je tome pridonijela edukacija.

Najviše se pozivaju na priziv savjesti u Splitu

Od ukupno 33 ginekologa, njih 27 ima priziv savjesti, a njih šest obavlja prekid trudnoće na zahtjev pacijentice, kako su nam odgovorili iz ravnateljstva KBC-a Split.

Problema s prizivom savjesti nemaju u KBC-u Rijeka.

- Na Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka nijedan liječnik i nijedna medicinska sestra nemaju priziv savjesti, tako da nemamo problema s tim i zahvat se izvodi u našoj bolnici - kazao je za 24sata dr. Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.

U KBC-u Sestre milosrdnice, kako su nam odgovorili, 11 od 26 ginekologa ima priziv savjesti.

Iz Kliničke bolnice Merkur doznajemo da imaju zaposlena 22 liječnika specijalista ginekologije i opstetricije, od kojih se njih sedam poziva na priziv savjesti kod postupka prekida trudnoće na zahtjev.

- Na Klinici za ženske bolesti i porode radi 87 medicinskih sestara, od kojih se jedna medicinska sestra/primalja poziva na priziv savjesti kod postupka prekida trudnoće na zahtjev. U KB-u Merkur osiguran je postupak prekida trudnoće na zahtjev - kažu nam iz ravnateljstva. 

Okvir AA 230 Am, consequia non pro

Do exer iriurem in ullandrem dit, consectet niscilis elese venibh eros nit lortionse doloreet praeseq uismolutpat. Uguero euis adit in ea faccum zzril esse feuis deliq Ut nu Consequis ea suntestibus am re eatatem si dolorero tem nonecus

Okvir AB 90 Citat Ime Prezime

Ugita nimus, susa doluptibus. Onet faceperchit volupta volorit quaerrovid ut mingdfgdfg dg