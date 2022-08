Kupuju hrvatsko: Ovo su cijene poznatih domaćih proizvoda u trgovinama u New Yorku

Visoka stopa inflacije, odnosno snažan rast cijena roba i usluga pogodio je cijeli svijet, a mi smo boravili u New Yorku, gdje smo istražili koliko se u njihovim trgovinama kreću cijene hrvatskih proizvoda te ih usporedili s cijenama u zagrebačkim trgovinama. Neki proizvodi hrvatskih brendova, poput tjestenine, pudinga, juha i pašteta, jednako koštaju u Zagrebu i New Yorku, dok su svi drugi proizvodi u New Yorku uglavnom dvostruko skuplji nego kod nas. No treba uzeti u obzir američke i hrvatske plaće koje se višestruko razlikuju. Dok je prosječna mjesečna plaća u Zagrebu 8863 kune, u New Yorku je 43.200 kuna pa je samim time i njihova kupovna moć puno bolja od naše, a razlike u cijenama hrvatskih proizvoda i nisu toliko drastične.