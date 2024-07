Istražili smo cijene ljetovanja u Hrvatskoj, Turskoj i Grčkoj: 'Za more nam treba 1700 eura...'

Krenulo je vrijeme godišnjih odmora pa samim time i ljetovanja, a mi smo istražili koliko danas košta odlazak na more u Hrvatskoj, a koliko stoji ljetovanje u Turskoj i Grčkoj.



Iako se govori kako su te dvije mediteranske zemlje jeftinije od Hrvatske, to baš i nije točno. Uzeli smo za primjer termin od tjedan dana u kolovozu (od subote do subote), dakle u visokoj sezoni. Za ljetovanje u Hrvatskoj potrebno je minimalno 1300 eura, dok je za Tursku ili Grčku potrebno barem 2100 eura. No tu treba uzeti u obzir da je avionska karta skupa stavka za te dvije zemlje, ali su zato apartmani i restorani puno jeftiniji nego u Hrvatskoj.

