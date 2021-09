Nakon što je direktorica kutinske Eko Moslavine Adrijana Cvrtila dva puta dala opsežne iskaze USKOK-u o političkom zapošljavanju u tvrtki, saznajemo da su danas istražitelji došli i po dokumentaciju u gradsku upravu i tvrtku. Kako saznajemo, viđeni su gradskoj upravi, a prije toga su bili u Eko Moslavini.

HDZ-ov gradonačelnik Kutine Zlatko Babić odlučio je smijeniti direktoricu Adrijanu Cvrtilu nakon što je istupila u javnosti i sve prijavila institucijama. Ali je ključna dokumentacija sada izuzeta.

Početak je to raspleta priče o aferi koju smo otkrili. 24sata su zadnjih tjedan dana objavili svjedočanstvo Cvrtile o tome kako je jednom gradskom vijećniku koji je i zaposlenik Eko Moslavine morala dizati plaću, a drugom zaposliti sina u zamjenu za potporu gradonačelniku u prošlom mandatu. Svjedočila je i o tome kako je ukupno morala zaposliti i nije smjela dati otkaz 10-ak HDZ-ovaca, HSLS-ovaca i osoba bliskih gradonačelniku i predsjedniku gradskog vijeća.

Babić i predsjednik vijeća Davor Kljakić (HSLS) koji je koalicijski partner su prvotno sve negirali. A onda smo objavili niz tajnih snimaka koje dokazuju da je Cvrtila govorila istinu. Objavili smo i poruke vijećnika, ali i snimku na kojoj se čuje gradonačelnik priznaje nalaganje zapošljavanja sina, ali i da će imati problem ako otkaz dobije lokalna HDZ-ovka jer ju je on "preporučio". Objavili smo snimke na kojima se čuju nalozi predsjednika gradskog vijeća Kljakića da ti ljudi ne smiju dobiti otkaz, da im direktorica nađe bilo što da rade, od čupanja trave do skupljanja papira. Kljakić je nakon objave podnio ostavku na sve funkcije, a HSLS ga je izbacio iz stranke (iako on tvrdi da je sam izašao).