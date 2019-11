Istraživanje: HDZ i SDP bilježe blagi rast, ocjena Vlade bolja

Ekskluzivno istraživanje RTL-a i Promocije plus donosi CRO Demoskop za studeni

U redovnom mjesečnom istraživanju CRO Demoskop, RTL Danas otkriva kako su se napetosti u vladajućoj koaliciji oko prosvjetara, štrajk koji i dalje traje, kao i ostali događaji uoči Predsjedničkih izbora odrazili na rejting stranaka, ali i političara. Istraživanje o preferencijama birača za rujan donosi i analizira Damira Gregoret.

Da se parlamentarni izbori održavaju sada, HDZ bi bio relativni pobjednik. Bira ih 27,9 posto ispitanika, pola postotnog boda više nego u listopadu (27,4 posto u listopadu). Podsjetnik da je HDZ u kolovozu zaustavio šestomjesečni negativni trend i od tada bilježi blagi rast potpore, iako još nisu dosegli rejting iz studenog prošle godine. Tada je SDP bio na koljenima, nešto iznad 17 posto (17,4 posto), sada je drugi izbor s 24,8 posto (24,3 posto u listopadu), što je ujedno i najveći međugodišnji rast neke stranke.

Lista Mislava Kolakušića, europarlamentarca koji se želi natjecati i na predsjedničkim izborima, ostaje treći izbor. S blagim rastom sada je na 6,2 posto (u odnosu na 6,1 u listopadu).

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Most nakon fijaska na Europskim izborima, a onda i potpore Miroslavu Škori, nastavlja blago rasti - bira ih 5,7 posto ispitanika (u odnosu na 5,5 posto u listopadu). HSS koji podupire Zorana Milanovića je na 3,4 posto (3,5 u listopadu), a Živi zid bilježi rast od gotovo postotnog boda, no i dalje je to tek 2,8 posto (1,9 posto u listopadu).

Nakon sukoba oko prosvjetara, ali onda ponovno i ostanka u koaliciji, iako štrajk i dalje traje, HNS bilježi blagi rast u odnosu na listopad – sada su na 2,1 posto (1,7 posto u listopadu). Istu potporu kao u listopadu ima stranka zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića - 2 posto. Raste i HRAST - bira ih 1,5 posto ispitanika.

IDS je na 1,3 posto, isto kao i Neovisni za Hrvatsku (2,2 posto u listopadu), čiji je bivši član Zlatko Hasanbegović jučer predstavio svoju, novu stranku. Novu stranku, koju je nazvao po sebi ima i bivši član Živog zida Ivan Pernar, no potpora joj je pala (1,1 posto u odnosu na 1,9 posto u listopadu).

Ostalih je 3,8, a dosta je i neodlučnih - 11,5 posto.

Posljednjih mjeseci na vrhu se izmjenjuju predsjednica i premijer, a u studenom ispitanici su na tu poziciju postavili Andreja Plenkovića.

Da je predsjednik Vlade i HDZ-a najpozitivniji političar misli 11,3 posto ispitanika, nešto više nego u listopadu (11 posto). Istodobno, manje je onih koji misle da je to HDZ-ova kandidatkinja za reizbor na Pantovčak. Kolindu Grabar-Kitarović bira 9,4 posto ispitanika, postotni bod manje nego u listopadu (10,4 posto). Isto kao tada i sada ima Zoran Milanović - 7,6 posto, dok značajan skok bilježi Mislav Kolakušić, gotovo trostruko više ispitanika nego prošlog mjeseca pozitivno ga ocjenjuje (6,3 posto u odnosu na 2,6 posto u listopadu).

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Blagi rast ima i Miroslav Škoro - 2,8 posto ispitanika smatra ga najpozitivnijim političarom (2,7 posto u listopadu) dok je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na istome kao u listopadu, 2,3 posto. Nakon predstavljanja proračuna potpora Zdravku Mariću pada na tek nešto iznad 2 posto (2,1 posto u odnosu na 3,6 posto u listopadu). Baš kao i njegovoj stranci, pada pozitivni doživljaj i Ivana Pernara (1,8 posto u odnosu na 2,9 posto u listopadu).

Iako s malom potporom, u top deset ušao je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava koji je izrazio ambicije za preuzimanje HDZ-a (1,6 posto). I dalje je najviše ispitanika koji titulu najpozitivnijeg dodjeljuju "Nikome", njih 22,5 posto. Ostalih je 5,5, ne zna 11,5 posto.

Na vrhu liste najnegativnijih političara je Andrej Plenković koji je i dalje i najpozitivniji, ali i najnegativniji političar, no neki su rezultati znakoviti. Plenkovića negativno ocjenjuje nešto više ispitanika nego prošlog mjeseca, njih 20,6 posto (19,7 posto u listopadu). Značajniji rast u crveno bilježi Zoran Milanović, 12,2 posto ispitanika ga negativno ocjenjuje, nešto iznad 3 postotna boda više nego u listopadu (9 posto). I aktualnu predsjednicu ispitanici češće negativno ocjenjuju, 8,5 posto (u listopadu 7 posto).

I njoj i Milanoviću ovo je uvjerljivo najlošiji rezultat na ovoj ljestvici u proteklih godinu dana. Iz fokusa je ispao Milorad Pupovac, pa ga dvostruko manje ispitanika nego prošlog mjeseca negativno ocjenjuje, drži peto mjesto s izborom od 6,3 posto (12,5 posto prije mjesec dana).

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iako je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo da je Davor Bernardić povrijedio načelo transparentnog djelovanja zbog primanja 263.000 kuna stipendije, manje ga ispitanika negativno ocjenjuje (4 posto u rujnu u odnosu na 4,6 posto u listopadu). Zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića negativnim vidi nešto više ispitanika, 3,2 posto (3 posto u listopadu).

Na neprestižnoj je ljestvici i predsjednik Sabora Gordan Jandroković (2,1 posto), ali i Josip Đakić (1,8 posto) koji je navukao bijes braniteljskih udruga zbog prebacivanja odgovornosti za protuvladinu inicijativu oko Dana antifašističke borbe na predsjedničina savjetnika. No na kraju je, znamo, sam kapitulirao i povukao amandman.

Da su negativni svi političari misli 12,1 posto ispitanika. Ostalih je 2,6 posto. Ne zna 13,3.

I za kraj školske ocjene. Radu Ureda predsjednice ispitanici daju trojku (2,8) ali s lošijim prosjekom nego u listopadu (2,88 u listopadu). Pogotovo u usporedbi s prošlom godinom kada je bila blizu ocjene vrlo dobar (3,32). Ocjena Vladi blago raste, približava se trojci (2,2 u odnosu na 2,18 u listopadu). Sabor je od toga puno dalji - nikako ni do čiste dvojke (1,89).