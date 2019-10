Istraživanje: Razlika između HDZ-a i SDP-a manja od 3%

Kao i svakog 20. u mjesecu, Dnevnik HTV-a donosi rezultate redovitog mjesečnog istraživanja HRejting. Anketu je za HRT provela agencija Promocija plus od 14. do 18. listopada na najvećem uzorku od čak 1400 ispitanika prema načelu cijela Hrvatska - jedna izborna jedinica. Statistička je pogreška samo +/- 2,62%, a razina pouzdanosti 95%.

Hrvatska je jučer ušla u izbornu godinu tako da je danas već manje od godinu dana do redovitih parlamentarnih izbora. Dnevnik HTV-a donosi stanje na hrvatskoj političkoj sceni.

● Stranačke preferencije

Da se sada glasovalo, DIP bi nakon prebrojavanja glasova objavio da je HDZ relativni pobjednik izbora. Osvojio bi 27,4%. Ali za vrat mu puše SDP, koji je trenutačno na 24,6%. U odnosu na rujan obje su stranke, zanemarivo, ali ipak pale. HDZ za 0,27%, a SDP za 0,19%.

Prema HRejtingu, dvije vodeće stranke vlast bi mogle sastaviti samo zajedno, takozvanom velikom koalicijom. Jer, oni koji još prelaze izborni prag zajedno osvajaju 11,6%. To su Neovisna lista, u javnosti nevidljivoga Mislava Kolakušića koja je trenutačno na 6% i Most 5,6%. Za razliku od dvije vodeće stranke, Kolakušić i Most rastu. No minimalno. Kao i HSS koji s 3,3% predvodi golemu skupinu stranaka koje ne prelaze izborni prag.

Raskol između Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića odražava se, čini se, na rejting Neovisnih za Hrvatsku. Pali su u odnosu na rujan i sad imaju 2,2%. Prva među onima ispod 2% je stranka Milana Bandića s 1,9% koja uživa istu potporu kao Ivan Pernar 1,9%. Pernarova bivša stranka Živi zid od nekad treće političke snage u zemlji, spala je na samo 1,8% biračke potpore. Još manje dobivaju vladajući HNS (1,7%) i HSU (1,6%) koji je od svih stranaka ovaj mjesec najviše rastao. Ali samo malo više od 0,5%.

Bez ikakvih izgleda da ponovno imaju svog zastupnika bez koaliranja je i Hrast (1,4%), kao i IDS s 1,3%. Ali treba napomenuti, prema HRejtingu Hrvatska je tretirana kao jedna izborna jedinica.

Više od 1% biračke potpore imaju još „konzervativci" Ruže Tomašić (1,2%) i Start Dalije Orešković (1,1%). Ispod su Glas (0,9%), HSLS (0,8%) i Pametno (0,7%) Svi ostali iz hrvatskog registra političkih stranaka podijelili bi manje od 3,4% glasova.

Broj neodlučnih birača ovaj je mjesec uspio pasti na 10,9%, ali ih je ipak znatno više nego u proljetnom istraživanju HRejtinga.

● Predsjednički izbori, prvi krug

Sve smo bliže predsjedničkim izborima. U prosincu nas očekuje prvi krug. Evo kako prema HRejtingu stoje oni koji su dosad iskazali namjeru da se natječu za šefa države.

Redoslijed potencijalnih kandidata potpuno je isti kao u rujnu. Potpora vodećem dvojcu više-manje raste, pa proizlazi da ćemo, ne napravi li netko od njih kardinalnu pogrešku u kampanji, imati jednu od najneizvjesnijih predsjedničkih utrka dosad. U odnosu na rujan Kolinda Grabar-Kitarović porasla je za 1,3% i sad ima potporu 29,8% birača. Točno 4% za njom zaostaje drugoplasirani Zoran Milanović kojega je rast od 1,1% doveo na 25,8%. Za 10,7% manje od aktualne predsjednice i 6,7% manje od SDP-ova kandidata ima trećeplasirani Miroslav Škoro - 19,1%. Njegova je potpora malo porasla u odnosu na rujan, za razliku od četvrtog Mislava Kolakušića, kojega je pad od 1,5% sveo na samo 7,1% biračke potpore.

Svi ostali potencijalni predsjednički kandidati ne uspijevaju doseći ni 5%. Tako je HSLS-ov Dejan Kovač trenutačno na 3%, Dalija Orešković na 2,6%, a Ivan Pernar na 1,9%. Na točno 1% je Vlaho Orepić, a ispod njega su Ante Simonić (0,6%) i Anto Đapić (0,6%). Svi ostali koji su u nekom trenutku javno poželjeli biti predsjednik ili predsjednica dijele 1,9% glasova.

I za kraj treba istaknuti pozitivan trend koji pokazuje HRejting vezano uz neodlučne birače. Za razliku od parlamentarnih izbora, na predsjedničkima broj neopredijeljenih konstantno pada, pa je tako, primjerice sa svibanjskih više od 9%, ovaj mjesec došao na 6,7%.

S HRejtingom Dnevnik HTV-a nastavlja sutra. Donosi trenutačno najzanimljiviji dio istraživanja - rezultate drugog kruga predsjedničkih izbora. I to u svim mogućim kombinacijama: prva s drugim, drugi s trećim, prva s trećim...