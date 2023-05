Italija priprema nacionalni program obrane od poplava težak više do 30 milijardi eura

U strašnim poplavama na području regije Emilia-Romagna poginulo je 14 ljudi, a njih više od 36.000 je evakuirano. Iako su Talijani nakratko predahnuli od silnih padalina, crveni alarm je i dalje na snazi.

Na terenu je više od pet tisuća pripadnika spasilačkih službi i volontera, do sad su imali oko četiri tisuće intervencija, a zbog krizne situacije u zemlji, talijanska premijerka Giorgia Meloni u subotu je napustila je Sumit G7 u Japan. U nedjelju ujutro sletjela je u Rimini odmah se uputivši prema području pogođenom katastrofom.

- Ne mogu ostati izvan Italije u ovako složenom trenutku – kazala je Meloni koja bi tijekom nedjelje poslijepodne trebala posjetiti najugroženiju talijansku regiju kojoj, osim vodnog vala, prijete i brojna klizišta.

Za sada je zabilježeno oko 350 lokacija na kojima je zemlja pod pritiskom oborina i nadiruće vode počela popuštati. Također, regijom je gotovo nemoguće prometovati jer je zatvoreno više od 500 cesta, a obnavljanje infrastrukture moglo bi potrajati godinama, kaže gradonačelnik Bologne Matteo Lepore. Predsjednik pokrajine Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini za tamošnje medije rekao je da je šteta na poljima stopostotna, a ukupni troškovi sanacije područja sada se već broji u milijardama eura.

Talijani su bijesni na visoke državne dužnosnike jer se naime, već dva desetljeća govori o nacionalnom programu obrane od poplava. Pojedine vlade su za tu svrhu bile i odvojile sredstva, no one koje bi ih naslijedile nikada ništa nisu realizirale. Ova poplava, najgora u posljednjih 100 godina, još je jednom aktualizirala taj program koji je predstavio talijanski ministar civilne zaštite Nello Musumeci. Plan uključuje gradnju brana, bazena i sustava kanala kojim bi se voda iz rijeka brže usmjeravala u more, a procjenjuje se da je "težak" više od 30 milijardi eura.

Posljednje desetljeće za Emiliju-Romagnu je bilo izuzetno teško. Naime, 2012. godine pokrajinu je pogodio razoran potres, a dvije godine kasnije i poplave. Ovo je treća velika katastrofa koju trebaju preživjeti. Procjenjuje se da je u ovom trenutku, osim građana kojima je potrebna pomoć i evakuacija, na seoskim gospodarstvima ostalo zarobljeno oko 250.000 grla stoke.

