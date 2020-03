Italija u korona kolapsu: 'Nisu se pažljivo pripremili za ovo'

Moj sin je dobro i nema nikakvih simptoma bolesti, ali je pozitivan na korona virus. U izolaciji je u varaždinskoj bolnici, dok su u samoizolaciji kod kuće njegova djevojka i mladićeva baka, ali ni jedna od njih nema simptome.

Rekao nam je to otac mladića koji je deveti potvrđeni slučaj zaraženog korona virusom u Hrvatskoj. Mladić je boravio u Milanu prije dva tjedna, gdje inače radi. Mladićev otac kaže da je mladić sam tražio testiranje i tek drugi put je bio pozitivan na testiranju na korona virus. A u srijedu poslijepodne je objavljeno da je u Hrvatskoj potvrđen i deseti slučaj zaraze. Riječ je o vozaču kamiona koji se vratio iz Italije 29. veljače. Na konferenciji Kriznog stožera civilne zaštite iznijeli su kako vozač kamiona nije bio u kontaktu s osobama koje su oboljele od virusa, da u Italiji čak nije bio ni blizu žarišta, a da se po povratku pridržavao upute o samoizolaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Svi koji su bili s njim u kontaktu stavit će se pod nadzor - rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Do ovog izdanja svi zaraženi bili su dobro i oporavljali su se.

Još nema nultog zaraženog

Čekaju se i rezultati testiranja mladića koji je zadržan u karanteni u Bjelovaru. Imao je simptome bolesti, a sredinom veljače bio je s djevojkom u Italiji i Maroku.

Iako je Hrvatska zasad očito jako dobro odgovorila na ugrozu u našem neposrednom susjedstvu, situacija, čini se, izmiče kontroli. Uz Južnu Koreju i Iran, Italija je zasad glavni inkubator bolesti u Europi i žarište iz kojega se virus širi u ostale zemlje. I hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš slaže se da su Talijani postali inkubator za korona virus.

- Još nisu detektirali prvog zaraženog, nultog pacijenta, koji im možda još šeta državom i širi zarazu. Imam osjećaj da se nisu dovoljno pažljivo pripremili za sve ovo - kaže ministar i dodaje:

- Mi smo promišljeniji. Talijani su nam iznimno otežali situaciju, ali radikalnije mjere prema njima ne možemo poduzeti. Da zatvorimo granicu, to ništa ne znači, dolazili bi preko Mađarske. Zato se u petak, svi ministri zdravstva, opet nalazimo u Bruxellesu.

A u Italiji su se pojavile tvrdnje prema kojima je zaraza tamo kolala od dva do čak tri tjedna prije nego što je otkriven prvi zaraženi. Laboratorijski testovi su pokazali da je soj korona virusa kod talijanskog pacijenta genetski različit od izvornog soja, izoliranog u Kini, i od soja kod dvojice kineskih turista koji su se razboljeli u Rimu. Da su shvatili ipak da je situacija ozbiljna govori i to što su jučer zatvorili sve škole i fakultete do 15. ožujka.

A u srijedu je potvrđen i prvi slučaj zaraze u europskim institucijama. Zarazio se službenik Europske obrambene agencije, kojoj je sjedište u Bruxellesu, koji je ranije bio u Italiji. Europarlament je preventivno zatvorio vrata za posjetitelje te su otkazali stotinjak javnih događanja. To nam je potvrdila i europarlamentarka Biljana Borzan:

Na korak do pandemije?

- U parlamentu je otkazano sve osim legislativnog procesa, odbori i plenarne sjednice na kojima se glasa o zakonima se održavaju, a sve ostalo je otkazano za iduća tri tjedna. Pa će se nakon toga vidjeti kakva je situacija.

Potvrđuje kako se tamo sve dezinficira.

- Kad uđete u dizalo, zapuhne vas miris dezinfekcijskog sredstva. Čistači stalno brišu tipke, ručke, pultove, apsolutno sve se dezinficira, a svugdje su i bočice s dezinfekcijskim sredstvima - priča Borzan.

Kasnije tijekom jučerašnjeg dana potvrđen je slučaj korone u zgradi Vijeća Europske unije, u kojoj se održavaju ministarski sastanci.

