Ivan Anušić: 'Frane Barbarić radi štetu HDZ-u, nedopustivo je da ilegalno gradi kuću'

Župan Osječko-baranjske županije i zamjenik predsjednika HDZ-a, Ivan Anušić za N1 komentirao je neslaganje s činjenicom da se Barbariću dozvoljava ostanak na čelu važne javne tvrtke, unatoč tome što afera Plin za cent kao i afera s ilegalnom kućom na Hvaru – direktno štete stranačkim interesima. Međutim, Anušić podcrtava da nije odgovoran za kadroviranje u HDZ-u i da ključne kadrovske odluke donosi šef stranke i Vlade – Andrej Plenković.

- Treba li Frane Barbarić otići s čela HEP-a?…Prvo i osnovno, čovjek koji je šef jedne od najvećih, najjačih i najbitnijih tvrtki kod nas u našoj državi ne smije si dozvoliti situaciju da gradi ilegalno kuću. To apsolutno, nema nikakve dileme. Treba li on otići, to ne odlučujem ja - rekao je te dodao da o tome pitaju onog koji o tome odlučuje.

- Ja ne vodim kadrovsku politiku HDZ-a! - rekao je.

Upitan je i je li to ponižavanje novinara što Plenković ne daje konkretan odgovor.

- Ja to neću i ne mogu komentirati. Mogu ponoviti, da čovjek koji je na tako bitnoj, jakoj poziciji – ne smije si dopustiti da gradi kuću ilegalno. To si ne smije dopustiti nitko, a kamoli čovjek koji je toliko izložen a da to ilegalno radi. Ja iza toga apsolutno stojim i to je moje mišljenje - rekao je.

Upitan je i jesu li to rekli na sastancima HDZ-a.

- Ne, o tome se nije raspravljalo. Ja nisam bio na Predsjedništvu ako se o tome raspravljalo. Ja kad sam bio nije se raspravljalo o Frani Barbariću na Predsjedništvu - govori.

Odgovorio je i na pitanje hoće li afere INA i HEP štetiti HDZ-u na izborima.

- Isti odgovor kao za svinjsku kugu. Naravno da će štetiti, svaka afera nam šteti. Ne samo afera HEP-a, afere koje se događaju u političkom smislu su nešto najgore što se može dogoditi političkoj stranci. Ključno je da se te stvari ne ponavljaju, da se ne događaju. Kad je riječ o HEP-u i ovim stvarima, ono što sam rekao na početku, ja mogu tu reći moje mišljenja ali ja ne donosim odluke, ne kadroviram, ne radim one odluke koje su ključne i krucijalne. Pitanje može biti za mene podržavam li ja to ili ne podržavam, to sam vam rekao… Ne, ne, ne, ja o tome komunicirati neću, premijer će donijeti odluku - pojašnjava.

I sam je rekao da to šteti HDZ-u.

- Pa naravno da je problem ako se kontinuirano to pojavljuje u javnom prostoru, o njemu se stalno komunicira, o njemu se stalno raspravlja, stalno ima upite o njemu i premijer i ministri o tom slučaju, ne bavimo se stvarima koje bi trebale biti kvalitetne, bitne i važne za zajednicu. Odnosno, bavimo se ali one ne dolaze do izražaja nego se kontinuirano ponavlja jedno te isto pitanje: što će biti s Barbarićem, što će biti s aferom ‘plin za cent’, i ne znam ni ja što. To je stvar koja je problematična za nas, pa jasno, pa nije nam to dodatna vrijednost sigurno! - govori.

Upitan je i nije li logično da visokopozicionirani član stranke potegne to pitanje-

- Ja sam rekao da neću potezati ta pitanja. Neću potezati! - govori.

- HDZ trpi štetu. Ja nisam taj koji donosi odluke tko će biti imenovan u Vladu i tko će biti smijenjen. To ste vidjeli u slučaju prije sedam mjeseci - pojašnjava.