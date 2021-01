Ivan Dešić Dešo najavio je svoju kandidaturu za gradonačelnika Slavonskog Broda na nadolazećim lokalnim izborima. Jedan od njegovih prvih poteza bio je objavljivanje videa na YouTubeu u kojem se obratio direktno trenutnom gradonačelniku, Mirku Duspari, koji je na toj poziciji od 2005. godine.

- Zahtijevam da odmah podnesete ostavku i pustite nas mlađe da preporodimo Slavonski Brod - govori Dešo u videu, dok pokušava čitati tekst sa stola.

Sve je to već viđeno u politici, lijepe se plakati, snimaju se promotivni videi, kandidati se međusobno napadaju, no ono što ovu kandidaturu čini posebnom jest gdje je Ivan Dešić Dešo bio prije 10 godina. Naime, on je jedan od dvojice pljačkaša koji su 2011. godine pokušali opljačkati PBZ-ovu poslovnicu u Strossmayerovoj ulici u Slavonskom Brodu. Njegov partner u zločinu, Andrija Kljajić, preminuo je mjesec dana nakon pljačke od zatajenja srca u Zagrebu, gdje se oporavljao od ozljeda koje je zadobio kad su ih zaustavili policajci. Dešo je osuđen na pet godina i četiri mjeseca zatvora.

Skrivao se tjedan dana

Dešić i Kljajić pokušali su opljačkati poslovnicu PBZ-a u Strossmayerovoj ulici u koju su upali naoružani pištoljima i noseći motorističke kacige na glavi. Zapovjedili su svima da legnu na tlo te počeli prikupljati plijen. U torbe su stavili gotovo četvrt milijuna kuna, istrčali iz banke prema haustoru gdje su ostavili motocikl kojim su planirali pobjeći, ali su odmah naletjeli na dvojicu policajaca.

U naguravanju, tuči i pucnjavi, jedan je policajac teško ozlijeđen udarcem drške pištolja u glavu, no istodobno su i Dešić i Kljajić ranjeni hicima iz pištolja. Kljajić je ostao ležati, dok je Dešić, koji je dobio dva metka u leđa i jedan u stopalo, pobjegao motociklom i nekako prešao granicu s Bosnom i Hercegovinom.

U roku od sedam dana se predao brodskoj policiji jer je shvatio da bi zbog zadobivenih rana mogao umrijeti. Njegov otac, Darko, tad je medijima rekao da njegov sin treba odgovarati za ono što je učinio te da bi motiv pljačke mogao biti dug za alimentaciju od 140.000 kuna.

Grupa podrške

- Uz dužno poštovanje uskoro bivšeg gradonačelnika Mirka Duspare, u Slavonskom Brodu mnoge stvari nisu dobre. Mnoge osobe starije životne dobi, mlade osobe, puno građana su me zamolile – Ivane pomozi nam. Zašto? Slavonski Brod je jedan od najljepših gradova u Hrvatskoj što pruža ljubav, ali ne pruža kvalitetniji život i egzistenciju mladima - izjavio je Dešo za portal SBonline.

Na Facebooku je već osvanula i grupa podrške pod nazivom Grupa podrške Ivanu Dešiću-Deši za gradonačelnika, a broji tisući članova. Za sad ima samo jednu objavu, koju je napisao sam Dešo, a ispod je 40 - ak komentara podrške.