Stručnjaci strahuju kako bi uskoro mogli imati preko pet tisuća zaraženih na dan. Toliko je bilo prošle godine u prosincu. Tada su epidemiolozi govorili da više i ne možemo imati registriranih na dan obzirom da ne možemo znatno povećati broj testiranih. Veliki broj zaraženih posljedica je manjka procijepljenosti, rekao je gostujući u emisiji Studio 4 HRT-a molekularni biolog, prof. dr. sc. Ivan Đikić.

- Kada pogledate zemlje koje su postigle koje su postigle 90 ili 80 posto procijepljenosti, tamo nema velikih mjera i broj zaraženih, hospitaliziranih i umrlih manji. Mogli smo spriječiti i još uvijek možemo spriječiti jer imamo odlično oružje u rukama, a to je procijepljenost populacije - kazao je Đikić.

Delta plus varijanta

Pojavila se u Engleskoj, Rusiji, stigla i u Austriji.

- Vjerujem da je ta varijanta proširena po većem broju zemalja europske zajednice. Međutim, problem je što zemlje ne sekvenciraju genome pa ni ne znaju. Ono što je dodatna opasnost kod varijante delta plus da ima dvije dodatne mutacije na proteinu šiljak koji čini tu varijantu virusa zaraznijom. Ulazi brže u organizam i širi se brže i to 10 do 15 posto brže nego delta varijanta. To su podaci iz Ujedinjenog kraljevstva. To predstavlja ozbiljno upozorenje i nije za šaliti se. Obje varijante dovode do toga da se brže šire, brže ulaze u organizam s većim titrom i to automatski indirektno povećava ozbiljnost simptoma koje već znamo i tako su te varijante puno opasnije - kazao je Đikić.

Upalna reakcija u našim plućima je agresivnija

Rano je, ističe, govoriti o tome, još uvijek nije prikupljen dovoljan broj podataka i znanstvenici ne bi smjeli spekulirati. Međutim, ono što se vidi na temelju delta varijante zbog toga što se širi u drugačijoj populaciji, kada imate promjenu u dobi populacije i simptomi su različiti.

- Pogledajte samo izvještaje iz KBC-a Split, vidite da je puno više mladih ljudi danas u bolnici. Kada se pogleda današnji dan prošle, u odnosu na ovu godinu, 360 ljudi više je hospitalizirano. 12 ljudi više je umrlo u jednom danu u odnosu na prošlu godinu. I simptomi koji se pojavljuju je da vrlo često i mlađi ljudi završavaju na respiratorima i ECMO uređajima. To samo pokazuje da je upalna reakcija u našim plućima agresivnija i dovodi do ove velike smrtnosti koju imamo danas - istaknuo je Đikić.

Cjepiva u borbi protiv nove varijante

Đikić naglašava da cjepiva koja danas imamo su izrazito aktivna protiv svih varijanti. Dolazi do manjka u određenih 20 posto u borbi protiv virusa, ali to je još uvijek dovoljno

- To je fenomenalan rezultat, jer primjerice kad koristimo cjepiva protiv gripe, svake godine ih koristimo. njihova učinkovitost je 20 do maksimalno 60 posto. Prema tome korištenjem cjepiva protiv gripe mi zaštićujemo populaciju i nitko se ne buni da to možda nije djelotvorno 90 posto kao što je to kod morbila. Prema tome, cjepivo protiv Covida je djelotvorno za Alfa, Beta i Delta varijantu, a nadamo se da će to biti i za druge varijante koje se pojavljuju. To da nam imunitet pada to je normalno i to znamo. Manji broj cijepljenih će biti zaražen, ali s manjim titrom, i rezultati pokazuju danas da je šest puta veća zaštićenost cijepljene populacije od necijepljene protiv širenja zaraze i 11 puta veća protiv hospitalizacije. To je 1100 posto ili 600 posto. to je veliki uspjeh znanosti koja je ponudila rješenja cijelom svijetu.

Vlada je pala na ispitu cijepljenja

Moj stav je. kazao je Đikić, da treba pozitivno prezentirati sve podatke koje imamo i motivirati mlade pogotovo gimnazijalce da shvate da je to njihova zaštita i zaštita njihovih obitelji, navodi.

- Potrebno je gledati što se događa u Hrvatskoj i stvarati edukativne kampanje o cijepljenju u tim populacijama. Vlada je pala na ispitu cijepljenja. Razočaravajući je podatak da su osobe iznad 80 godina cijepljene oko 70 posto - istaknuo je.

Jesu li znanstvenici dijelom odgovorni za nisku procijepljenost u Hrvatskoj?

Đikić smatra da znanstvenici prije svega moraju imati slobodu iznošenja svojih mišljenja. Mogu se ili ne moraju slagati u znanstvenim forumima. Ono što je opasnost kada vrlo mali broj oportunih i medijski eksponiranih znanstvenika počinju kontrirati onome što je znanstvena istina i onda imamo problem

- Ako Vlada dopusti da takve neznanstvene poruke budu puštene preko službenih kanala Vlade, onda imate problem. u Njemačkoj se to nije dogodilo, jer imamo snažnu Vladu i Robert Koch institut. U Hrvatskoj se dogodio paradoks, gdje osobe koje direktno s fake news stranica prenose netočne, neznanstvene informacije na službenim sastancima Znanstvenog savjeta Vlade. To predstavlja ogromni problem i u Hrvatskoj je dovelo do smanjenja povjerenja ne samo u cijepljenje nego i u odluke koje Vlada donosi. To je problem isključivo Vlade koja je to dopustila - kazao je.

Đikić o Laucu

Na pitanje je tu riječ o gospodinu Laucu, Đikić kaže, svi znamo da je on član Znanstvenog savjeta. Iznosio je nekoliko netočnih informacija - da maske ne pomažu, da virus nestaje, da ga nema, da cijepljenje ne zaštićuje populaciju.

- Kolega Lauc nije problem za javnost, on je Vladin antivakserski stručnjak i to je problem, to je kao da Sladovljev sjedi u Znanstvenom savjetu i da ga premijer Plenković brani javno ili da ga kudi samo kada treba, ali ga i dalje održava u Znanstvenom savjetu. Prema tome, problem kolege Lauca, jer problem Vlade i premijera koji to treba riješiti. Na ovaj način javnost će se pitati zašto Vlada kalkulira, zašto dopušta da se govore kontradiktorne informacije na istom Znanstvenom savjetu i da se prezentira u javnost potpuno nekritično.