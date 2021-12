Kad sam prošle godine pisao osvrt o 2021., napisao sam da će to biti godina izazova i dugoročnih rješenja. To se uistinu i ostvarilo. Poučeni događajima i iskustvima koji su obilježili godinu na izmaku, mogli smo vidjeti kako su različite zemlje prepoznale i iskoristile mogućnosti uspješne borbe protiv ove pandemije. Dosadašnji podaci o proširenosti i posljedicama četvrtog vala upućuju na to da u zemljama koje imaju procijepljenost od barem 80% populacije imaju bolje rezultate u suzbijanju širenja virusa te manje hospitaliziranih i umrlih (primjerice, u zemljama poput Portugala, Danke, Finske, Španjolske ili Irske), kaže znanstvenik Ivan Đikić.