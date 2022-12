Ivan Malenica: Grad Prelog dobro se razvija uz brojne EU projekte i podršku Vlade

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sudjelovao je u utorak na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada Preloga, istaknuvši da se grad razvija u dobrom smjeru zahvaljujući brojnim EU projektima i podršci Vlade RH, a jedan od najvrjednijih projekata je Aglomeracija Donja Dubrava.

Preloški gradonačelnik Ljubomir Kolarek 'radi sjajan posao', izjavio je Malenica, koji je na svečanoj sjednici u Prelogu bio izaslanik premijera Andreja Plenkovića.

„Ono što je najbitnije je postotak zaposlenih ovdje, što je znak da se grad razvija u dobrom smjeru. Tu postoji velika podrška Vlade Republike Hrvatske, prije svega Ministarstva gospodarstva i Ministarstva regionalnog razvoja”, kazao je ministar.

Dodao je da se ne može puno lokalnih zajednica pohvaliti takvim poduzetničkim duhom kakav je u Prelogu.

„Razvoj lokalne i područne regionalne samouprave ključan je za razvoj Hrvatske i vaš grad i Međimurska županija dobar su primjer kako se lokalna zajednica i lokalno poduzetništvo mogu zajedno razvijati ”, rekao je ministar Malenica.

Na neke od najvrednijih projekata pokrenutih u posljednjih godinu dana, osvrnuo se gradonačelnik Ljubomir Kolarek istaknuvši da je među njima Aglomeracija Donja Dubrava.

„To je više od 185 milijuna kuna samo za Grad Prelog i to je projekt koji je već ušao u svoju drugu godinu realizacije. Nadam se da ćemo do proljeća sve to skupa završiti i da će 1. lipnja kolektor Donje Dubrave proraditi, kako bi stanovnici naših pet naselja imali kanalizacijski sustav”, rekao je Kolarek.

U idućoj godini preloška zaobilaznica

U idućoj se godini očekuje drugi najveći projekt po vrijednosti, a to je preloška zaobilaznica.

„Čeka se samo građevinska dozvola, izvođači radova su određeni i nadam se da ćemo sredinom godine početi s tom investicijom vrijednom više od 100 milijuna kuna”, naglasio je Kolarek.

Uoči svečane sjednice, u Prelogu je otkrivena bista prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, a zajedno su je postavili Zrinska garda Čakovec i Grad Prelog.

Spomenik je otkriven u povodu 25. obljetnice otkako je Prelog postao gradom te 20. godišnjice osnivanja i djelovanja Zrinske garde.

„Pod vizionarskim vodstvom doktora Tuđmana, zahvaljujući jedinstvenu, požrtvovnosti i hrabrosti cijelog hrvatskog naroda, a osobito naših branitelja, Hrvatska je ostvarila svoje najveće uspjehe. On je svojim djelovanjem usmjerio našu zemlju u zajednicu najrazvijenijih europskih država”, rekao je gradonačelnik Kolarek.

