Ivan Penava: 'Mario Radić je postao iluzionist. Ne smije nam se više dogoditi slučaj Ferrari...'

U Radićevu krugu sumnjaju u moguću krađu pa zbog toga traže promatrače. Šefu stranke zamjeraju i odluku o promjeni zaštitarske tvrtke, koja će osiguravati događaj.

Pokretanje videa... 02:35 Zagreb: Igor Peternel održao je na Markovom trgu konferenciju za medije | Video: 24sata/Željko Hladika/PIXSELL

- Netočna je teza da smo promijenili zaštitarsku tvrtku. Nemamo nikakav dugoročan ugovor s nikim pa ni zaštitarskom tvrtkom. Nakon situacije kad su u stožer nakon europarlamentarnih izbora došli nepozvani gosti: Ferrari i ona ekipa koja je došla s njima, odlučili smo da se to više ne može dogoditi - rekao je Ivan Penava za RTL i čudi se zašto je sporno da se to događa dva dana prije izbora.

Kaže kako nije istina da ne vjeruju ni zaštitarima, nego se pokušava plasirati teza da će biti angažirana neka vukovarska tvrtka. Angažirali su Bilić-Erić od kojih očekuju profesionalno obavljanje posla.

Komentirao je i konstataciju da druga strana želi promatrače na izborima.

- Druga strana se kandidirala za izbore tako što je Mario Radić sam bio zatvoren u studiju Z1 kojim upravlja. Ja sam izašao i svoju kandidaturu najavio s tri ministra koje Radić svojata, s državnim tajnicima i zastupnicima - rekao je i nastavio nabrajati. Dodao je kako je Mario Radić pokušao sa četiri ili pet ljudi, koji ga stalno prate, stvoriti dojam da ima tu većinu.

- Dakle, on je postao iluzionist. Radić je sam i on to osjeća - kaže.

- Radić pokušavajući smanjiti dimenziju svog poraza, pokušava ostaviti spaljenu zemlju, to mu nećemo dozvoliti. A, što se tiče promatrača, to je pitanje za Radića jer je on kreirao statut, a mi se držimo njega - dodaje.

Ne očekuje kaos u subotu.

- Iako je kampanja bila prljava i suprotna strana je prešla sve linije kulturnog i normalnog ponašanja, možemo očekivati svašta - kaže. Objasnio je da stan u Veslačkoj plaća DP, a koristi ga on osobno, a došlo je do toga jer je došlo do otkazivanja stana koji plaća Sabor.

- Kada pobijedimo u subotu, ono što većina iz stranke neće dozvoliti je destruktivno vođenje stranke. Vjerujem da svatko tko je razuman, neće napustiti jednu jaku vladajuću stranku kako bi otišao u neizvjesnost, na marginu političkog spektra. Evo najavljujem vam već njegove korake - rekao je Penava.