Ivan Penava može staviti soli na auspuh Bartuličinom Ferrariju

"Morat ću, kao predsjednik, povući neke poteze", poručio je danas ljutiti predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava svom saborskom i europskom zastupniku Stjepi Bartulici.

Što misli učiniti - probušiti gume na Ferrariju?

Jer Bartulica je Penavi očito nedostupan, kao što je bio nedostupan medijima, javnosti i građanima tijekom izborne kampanje kad se skrivao pred aferom koja je uključivala stambene kredite, tajkune i velikodušnu majku.

"Zadnja dva dana mi se ne javlja, a ni osobama iz vrha stranke", kaže ojađeni Penava, pozivajući Bartulicu još jednom javno: "Odredi se, tko si".

Stjepo, tko si?

Pa kako predsjednik stranke ne zna tko mu je saborski i europski zastupnik, osoba s kojom je pozirao na "ideologodija" plakatima, kandidat koji je osvojio 35 tisuća glasova na europskim izborima?

Penava danas otkriva toplu vodu: otkriva ljude iz kriminalnog miljea koji su Bartulicu vozili u Ferrariju (navodno se radi o osobi osuđenoj za pokušaj ubojstva), otkriva neke nepoznate ljude na skupu DP-a, otkriva da je "background priče kriminalan", a još očito nismo sve ni otkrili.

Pa sada Penava od njega "kao odgovorne osobe i kršćanina" poziva da se javno ispriča. Tko bi rekao da su to dvije odvojene kategorije? Nije dovoljno apelirati na osobu da se ispriča, već se mora ispričati i kršćanin.

Čiji je mandat?

I tako, Bartuličino ponašanje s vremenom je postalo gore od same afere s kojom je sve krenulo, s kreditima i imovinskom karticom, došlo se do kriminalnog miljea, do bježanja od stranačkog vodstva, do sumnjivih financijera i likova. I to je Penavina politička zvijezda.

Danas Penava podsjeća Bartulicu da je on "zahvaljujući DP-u dobio respektabilan broj glasova" i da "taj mandat koji su otvorili pripada stranci i nije ga dobio Stjepo Bartulica", ali teško je to objasniti kad je taj isti Bartulica upravo Domovinskom pokretu donio 35 tisuća preferencijalnih glasova.

Bartulica je bio politička uzdanica Domovinskog pokreta, a sada je postao problem i sramota Domovinskog pokreta.

Ali to više govori o DP-u, nego o Bartulici.

Opus Dei

Ovaj bivši djelatnik HIS-a Miroslava Tuđmana, savjetnik predsjednika Ive Josipovića, pripadnik Opusa Dei, prijatelj nekih tajkuna i miljenik desničarskog političkog i medijskog miljea, dao je Domovinskom pokretu težinu i prepoznatljivost u biračkom tijelu.

Dok Ivan Penava nije mogao pobijediti čak ni u svom Vukovaru, gdje je dobio manje preferencijalnih glasova čak i od Milorada Pupovca.

Ovo što se sada događa Penavi, nakon afere i skandala njegovih ministara, gafova s plakatima, sumnjivih likova koji se muvaju oko stranke, povezanosti s tajkunima, tipičan je obrazac unutarnjeg razbijanja i rastakanja stranke koja to zapravo nikada nije ni bila. Više neka ideološko-interesna organizacija sastavljena od HDZ-ovih disidenata i konzervativnih desničara.

Prelasci Rubikona

"Prijeđen je Rubikon i morat ću povući poteze da se prelasci Rubikona ne dopuštaju u sređenoj stranci", istaknuo je Penava. A opet, tko kaže da je DP sređena stranka?

To je stranka koja daje ministre bez znanja, iskustva, možda čak i bez kvalifikacija, ne može pronaći državne tajnike, javno poziva članove Mosta da im se pridruže jer im nude vlast i gomilu prostora za uhljebljivanje, objavljuje plakate s lapsusima, a u Europski parlament šalje osobu o kojoj očito - prema Penavinu nastupu - ne znaju apsolutno ništa.

Bartulica je osvojio mandat, sjeo u Ferrari i pobjegao daleko od svih, pa čak i od predsjednika svoje stranke. Koji ga javno poziva i zaziva, kao osobu i kao kršćanina.

Koji Bartulica će se odazvati?