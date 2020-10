Ivan Puljiz: Nadam se vrhuncu epidemije u narednim danima

Predstojnik Klinike za infektivne bolesti Ivan Puljiz gostovao je u RTL-ovoj emisiji gdje je otkrio zašto se djecu nerado testira, ali i rekao da ništa od imuniteta krda prije cjepiva

<p>Najnovije mjere donesene su usred pogoršane epidemiološke situacije te ako ćemo ih se pridržavati, nadam da će doći do poboljšanja unutar dva tjedna, rekao je Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3912432/puljiz-za-rtl-danas/" target="_blank">RTL Danas</a>.</p><p>Puljiz je prokomentirao najnovija zbivanja u Hrvatskoj po pitanju epidemije te konstatirao kako se nada da je ovaj tjedan ujedno vrhunac epidemije u našoj zemlji. Predstojnik smatra kako se 50-60 posto ljudi treba zaraziti da bismo dosegli imunitet krda, međutim, i to su samo pretpostavke.</p><p><br/> - Imunitet krda koji je potreban da se zaustavi zaraza možemo samo procjenjivati. Ali rekli bismo da on iznosi više od 50, 60 posto zaraženih, to je taj nužan postotak obolijevanja, ali to su pretpostavke. Vidimo zadnjih dana da je pozitivnih testova 30 posto od ukupno testiranih, što govori da je broj zaraženih sigurno i veći - rekao je Puljiz.</p><p><br/> Otkrio je i zašto se djecu nerado testira.</p><p>- Djeca imaju blažu kliničku sliku, brže prizdravljaju, ali temeljem epidemiologa i uz preporuku pedijatra mogu se i ona testirati. No, u slučaju djece puno je blaža klinička slika i naravno da ako su roditelji pozitivni za pretpostaviti je da je i dijete pozitivno - objasnio je.<br/> Pulijiz kaže da se nada vrhuncu epidemije u sljedećim danima i kaže da ako se budemo pridržavali mjera - brojke će početi padati.</p><p>Smatra kako kritičnu stopu imuniteta nećemo postići prije pojave cjepiva, a prokomentirao je i obolijevanje sve više mladih ljudi.</p><p><br/> - Nije dobro da itko obolijeva, ali mlađi imaju blažu kliničku sliku i lakše prođu bolest, te manji postotak mladih treba bolničku njegu. No, rekao bih da nećemo postići kritičnu stopu imuniteta zajednice prije pojave cjepiva. Po pitanju nepoznanica o koroni kaže da smo puno naučili.</p><p><br/> - Dosta smo naučili, ali ima i dosta nepoznanica, osobama koje su preboljele, nakon nekoliko mjeseci padaju protutijela koje štite organizam tako da još učimo - zaključio je.</p>