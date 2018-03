Ivan Selak: Izraelci su izraubali zrakoplove koje nam nude...

Nakon tri mjeseca odgađanja, sutra bi se konačno trebala donijeti odluka čije će vojne borbene zrakoplove Hrvatska kupiti – švedski Gripen JAS-39 ili izraelski F-16 Barak.



Izraelska ponuda vrijedna je 500 milijuna dolara dok švedska iznosi 903 milijuna eura. Kad je riječ o našima susjedima, Gripene imaju Češka i Mađarska.

O ovoj je temi s reporterkom Nove TV Petrom Fabian Kapov u Dnevniku Nove TV razgovarao Ivan Selak, najiskusniji umirovljeni hrvatski vojni pilot.



Hrvatska je na korak do konačne odluke, što je po vama, dugoročno rješenje za Hrvatsku?

Moj stav je poznat i jasan. Iznio sam ga i ministru obrane. U igri su samo dva zrakoplova F16, Gripen i četiri ponuđača – SAD, Švedska, Grčka i Izrael. Obzirom na stanje Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i stanje njihove borbene komponente, infrastrukture i tehničkog sastava zrakoplov koji dolazi u obzir je noviji zrakoplov ili korišteni zrakoplov. Ja mislim da iskorišteni zrakoplov ne dolazi u obzir.

S obzirom na iskustvo koje imate, je li ministar uvažio vaše mišljenje?

Je li on uvažio to je stvar ministra obrane i tima s kojim je on radio. Ja nisam bio član tima koji je radio na odabiru. Bio sam član tima koji je odlučio da borbena komponenta HRZ ostane unutar HRZ-a. Ta odluka je, nakon odluke o osnutku, druga odluka po važnosti za HRZ.

I sami ste letjeli na F16 zrakoplovima, potvrde li se i službeno nagađanja da stižu izraelski avioni - je li Hrvatska mirna - mogu li oni letjeti idućih 20, 30 godina?

Imao sam priliku letjeti na borbenom zrakoplovu F-16.To je odličan, agilan i visoko manevribilan zrakoplov koji je dobro opremljen. SAD je ponudio blok 70,72 što je science fiction te su tu zrakoplovi ponuđeni od Grka i Izraelaca. Zrakoplovi koji će doći u Hrvatsku, a bit će stariji od pilota koji će njima letjeti, nisu dobra opcija za Hrvatsku.

Vi više ne letite, u mirovini ste, znate u kakvom stanju ste ostavili zrakoplovstvu - hoće li novim avionima imati tko letjeti?

Mislim da neće biti problem ni u pilotskom ni u tehničkom sastavu. Ako usporedimo F16 i Gripen, moramo znati da F16 traži puno više ljudi za održavanje. Ne favoriziram nijedan zrakoplov i nemam nikakav interes, ali želim upozoriti kako se naši piloti na izraelskim F16 zasigurno neće naletjeti. Najveća mana F16 Barack zrakoplova je što su njime letjeli Izraelci koji su najbolji piloti na svijetu i najbolje ga koriste. Oni su ga izraubali. Kad je zrakoplov proizveden 80-ih, proizvođač je jasno naveo kako je njegov životni vijek 30 godina i 8.000 sati. Ti zrakoplovi su već toliko naletjeli.