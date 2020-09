\u00a0- Demokratska Hrvatska 2020 godine. Is\u030carana fasada i razbijen prozor nakon izjave o instalaciji \u201eSpomenik crvenoj Rijeci\u201c u NLu. To je ta \u201enova\u201c Hrvatska i \u201enova\u201c Rijeka koja bi nas trebala voditi u bolju buduc\u0301nost?! S izjavom se moz\u030cete slagati ili ne, moz\u030cete misliti da je moj stari sjajan tip ili potpuni idiot, ali se nadam da jos\u030c uvijek z\u030civimo u drus\u030ctvu u kojem se smije izrec\u0301i svoje mis\u030cljenje.

Uostalom taj c\u030covjek je za razliku od dobrog dijela ekipe koji se busaju u\u00a0hrvatska prsa zaista i bio na ratis\u030ctu. Bio je u Gospic\u0301u 1991 godine. Ja sam tad imao 7 godina, a moja sestra 12 godina. Ovi dec\u030cki koji su vandalizirali nas\u030cu zgradu tada vjerojatno nisu bili ni ro\u0111eni - napisao je u objavi Vikotr Ivani\u0161 te nastavio:

\u00a0- No za razliku od brojnih drugih on to nikada nije koristio u politic\u030cke svrhe, a nije ni obolio od selektivne amnezije i zaboravio svoju pros\u030clost! U mojoj glavi sport spaja ljude, stvara prijateljstva i gradi mostove preko nas\u030cih razlic\u030citosti, a c\u030cini mi se (i zbog toga mi je jako z\u030cao) da kod nas pomalo postaje oru\u0111e pojedinaca s politic\u030ckim ambicijama.

Za one koji nikad nisu bili u nas\u030coj zgradi, trec\u0301a slika je prvo s\u030cto pacijenti vide pri ulasku! Uvijek smo bili i biti c\u0301emo najvjerniji navijac\u030ci Rijeke i bas zato me posebno z\u030calosti s\u030cto su to napravili navijac\u030ci mog kluba! - ogor\u010den je Ivani\u0161