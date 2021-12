Splitsko Gradsko vijeće u petak kasno poslijepodne usvojilo je gradski proračun za 2022. godinu u iznosu od gotovo 1,7 milijardi kuna, a gradonačelnik Ivica Puljak je ocijenio da je to dobra vijest za Grad Split.

Od 31 vijećnika splitskog Gradskog vijeća 17 njih je glasovalo za predloženi proračun, a 14 protiv. "Drago mi je što je usvojen proračun od 1,7 milijardi kuna i to je dobra vijest za Grad Split i njegovu budućnost," rekao je Puljak novinarima. Po njegovim riječima, sada je vrijeme kreacije u kojem će se realizirati projekti koje je vlast s njim na čelu zamislila.

Rekao je i da mu je drago što su vijećnici glasovanjem za proračun prepoznali da izvršna vlast na čelu s njim kao gradonačelnikom radi na dobrobit grada, kao i ta većina vijećnika.

Također je rekao da su među prihvaćenim amandmanima i neki od onih koje su predložili oporbeni vijećnici, a koji se mogu realizirati.

Na upit koji su to razvojni projekti obuhvaćeni danas usvojenim proračunom, Puljak je rekao kako su to veliki projekti naslijeđeni od prethodne gradske vlasti, a to su Dračevac, Karepovac, Žnjan i ITC sustav te novi projekti- izgradnja vrtića u naseljima Pujanke i Kila, dogradnja nekih škola, te izgradnja sportskih školskih dvorana na Pujankama i Mertojaku. Rekao je da su to projekti koji će dati zamah razvoju Splita.

Izrazio je zadovoljstvo što sjednica protiče u mirnom tonu i konstruktivno čak i u slučajevima nesuglasica. Uslijedila je novinarska opaska kako je vijećnik njegove stranke Centar Luka Baričić u polemici s vijećnikom Hrvatske građanske stranke Igorom Stanišićem u neprimjerenom kontekstu spominjao njegovu majku. Rekao je da je on sin"djevojke, bivše ljubavnice, trenutne supruge stranačkog kolege zaposlenog bez potrebnih uvjeta na mjestu posebnog savjetnika Županije."

Puljak je novinarima rekao da se ne slaže s takvim istupom vijećnika svoje stranke.

"Taj istup je bio neugodan i nisam za takve stvari," poručio je Puljak. Na upit je li ukorio svojeg stranačkog vijećnika zbog takvog istupa, Puljak je kazao da on nije tu da ukorava nego da pomogne da se stvari odvijaju mirno.

Inače, nakon Baričićevog istupa reagirao je nezavisni vijećnik Ante Franić suprotstavivši se takvom načinu javnih istupa. Baričićevo gestikuliranje s podignutim prstom, Franić je usporedio s postupcima masona. Produženi kažiprst jedan od glavnih simbola masonstva, rekao je Franić i dodao da je također u ritualima crne magije Sotona obično prikazan s podignutim prstom.

Gradsko vijeće sjednicu nastavlja sutra ujutro.