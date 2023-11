Ivica Todorić ide u stečaj! Ovaj put osobni jer ne plaća ni odvoz otpada. Dobit će i povjerenika...

Čovjek koji živi u dvorcu, tuži državu i najavljuje da će joj uzeti milijarde odštete, ide u osobni stečaj jer nije platio ni odvoz smeća. Zvuči kao vic, ali je istinito. Općinski građanski sud u Zagrebu objavio je oglas da je Fina protiv Ivice Todorića pokrenula jednostavni stečaj potrošača ili, kako se kolokvijalno naziva, osobni bankrot.

U svom oglasu navode da su pozvali Todorića da prijavi imovinu, ali to nije učinio, pa se po zakonu smatra da je i nema. Sud poziva sad one kojima je ostao dužan da, ako znaju, prijave njegovu imovinu i dokaze vlasništva kako bi se iz nje mogli naplatiti.

Vjerovnicima to ne bi trebalo biti teško pronaći. Todorić je vlasnik četvrtine dvorca u zagrebačkom Podsljemenu u kojem živi, a ostale tri trećine pripadaju djeci Anti, Ivi i Ivanu. Todorić sigurno ima još nekih pokretnina jer u dvorcu postoji niz vrijednog namještaja i umjetnina, a pitanje je na koga glasi automobil.

Sud nije objavio koliki je iznos duga, ali saznajemo da je s kamatama nakupio nešto više od 8000 eura jer svoje osnovne dugove nije podmirio više od tri godine! Glavnica duga iznosi nešto više od 2650 eura. S kamatama je najveći dio duga prema sudu jer nije platio novčanu kaznu za neki prekršaj, pa to čini gotovo 5000 eura duga, Ostale su mu neplaćene i sudske pristojbe u drugom sporu od oko 1300 eura. Zatim je protiv njega pokrenula ovrhe i zagrebačka Čistoća koja naplaćuje odvoz otpada, a tu je dug 30-ak eura. Puno više duguje Gradu Zagrebu za komunalnu naknadu, ukupno oko 800 eura, ali nije platio ni naknadu za uređenje voda od oko 75 eura...

Ivica Todorić je prije gotovo sedam godina zbog neplaćenih dugova tvrtke potpisao da cijeli Agrokor predaje izvanrednom povjereniku. Sad na arbitražnom sudu u Washingtonu vodi proces protiv države s tezom da mu je Vlada otela Agrokor, današnju Fortenovu, kojoj će uskoro vlasnik biti poduzetnik Pavao Vujnovac.

A mogao bi opet dobiti povjerenika, ovaj put zbog osobnih dugova. Vjerovnici imaju 45 dana da mu prijave imovinu, a ako sud otvori stečaj nad njim, Todorić će dobiti povjerenika koji će unovčiti dio njegove imovine kako bi se pokrili dugovi. Teško da će zbog sitnog iznosa izgubiti dvorac, pogotovo što je njega blokirala država, a postoji i još jedna ranija zabilježba dugovanja. Ali povjerenik bi trebao prodati nešto njegovo i namiriti one kojima je ostao dužan. Todorić još može izbjeći osobni bankrot ako plati dugove. Ali iako ga je sud i ranije obavještavao o dugovima te da će ići u stečaj, on dosad na to nije reagirao.

- Radi se o relativno malom iznosu duga koji se može podmiriti i izbjeći pokretanje stečaja. Ako se sad u postupku utvrdi da je imovina manja od 1.327 eura, onda će se cijeli dug obrisati i stečaj zatvoriti. Ali ako je viša, onda se imenuje povjerenik. U tom jednostavnom postupku se ne prodaju nekretnine, tako da će se za pokrivanje duga morati unovčiti neka druga imovina, ako je gospodin Todorić ima - kaže nam financijski stručnjak Igor Škrgatić iz tvrtke Beon.

Todoriću smo poslali upit oko stečaja, ali nam se do zaključenja broja nije očitovao zašto nije podmirio dugove, hoće li ih platiti ili će izabrati ići u stečaj. Iako još nema optužnice, Todorića se tereti da je Agrokor oštetio za 1,2 milijarde bivših kuna. Zbog toga još stoji blokada na dvorcu, ali su mu blokirani i računi i ne može raspolagati novcem koji se na njima nalazi. Gazda ipak ima i svoju internet stranicu, plaća odvjetnike, savjetnike, boravio je i u Londonu, ali najavljuje i osnivanje stranke i ulazak u kampanju za premijera. Kada ga se pita otkud onda novci, kaže da ima pomoć prijatelja i obitelji...Možda mu oni pomognu i platiti dugove da ne završi u stečaju.