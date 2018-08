Ivica Todorić: Otišao sam s 20 tisuća kuna, pomaže mi obitelj

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1922 ljudi. Ovo su njihove priče...

Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora, dao je ekskluzivni intervju Dnevniku Nove TV uoči skorašnje odluke britanskog suda o njegovu izručenju Hrvatskoj.

Žalite li sada, dok čekate izručenje Hrvatskoj kao bjegunac, što ste sve ovo napravili?

Prvo, ja ne mislim da sam bjegunac.

Jeste, traži vas hrvatska država.

Mene traži hrvatska država, mi smo članovi Europske unije i ja postupam u skladu sa zakonima EU-a i ponašam se po tim pravilima.

Dobro, ali činite sve da ne dođete u Hrvatsku, koristeći pravna sredstva.

Činim sve što mi zakon Europske unije omogućava

Niste razmišljali da se sami predate i vratite se u Hrvatsku, u zemlju u kojoj ste cijeli život živjeli?

Htio bih kazati prvo odgovor na vaše pitanje zbog čega trenutno nisam u Hrvatskoj.

To sve znamo, ali jeste li sada razmišljali, budući da se sljedeći tjedan raspravlja treba li vas izručiti, da odete i ranije doma?

Gledajte, ovako: ovdje sam zato što sam htio zaštititi svoje interese i saznati pravu istinu te tu istinu predočiti javnosti. S obzirom da sam uglavnom taj dio posla obavio, u svakom se slučaju vraćam u Hrvatsku, i to brzo.

Kada?

Teško mi je sada reći, vidjet ću to još u idućim danima.

Imate i danas avion, recimo.

Nije to tako jednostavno.

Ali vratit ćete se svojevoljno, a ne čekajući odluku suda.

Da, donijet ću još odluku o tome, ali ako bih donio tu odluku, onda postoje određene procedure po kojima to ide, ne mogu se ja sam vratiti.

To znači u sljedećih desetak dana?

Pa, teško je reći, ne mogu reći, ne bih htio reći nešto što nije točno.

'Iz Agrokora sam otišao s 20 tisuća kuna'

Od čega vi živite ovdje?

Na koji način mislite?

Pa financijski, svi su vam računi blokirani.

Ja na računima ništa nemam i na račune mi ništa ne dolazi, nemam nikakvih primanja.

S koliko ste novca došli u Englesku, tu ste skoro godinu dana?

Iz Agrokora sam otišao s 20 tisuća kuna. To je bio moj cijeli financijski kapital. U međuvremenu mi pomažu moja obitelj i prijatelji, da mogu održavati svoje potrebe.

I dan-danas vam vaši poslovni partneri iz Zagreba šalju novac?

Ne poslovni partneri...

Bivši poslovni partneri.

Ne, prijatelji, ali najviše familija.

To je sa ženine strane, pretpostavljam, jer ostalo je sve blokirano, više-manje.

Ne, moj otac je imao osmero braće i sestara. Imam jako puno bratića, puno familije, i daljnje i bliže.

'Nemam ništa s mailovima Martine Dalić'

Recite mi, jeste li vi stajali iza one afere s mailovima, točnije, jeste li ih vi dobili od nekoga pa ih poslije proslijedili u javnost. Nakon kojih je Martina Dalić "pala"?

Moram kazati da nemam ništa s mailovima, o njima sam saznao kao i ostala javnost, kroz objave u medijima. Apsolutno nisam znao za njih, nisam znao da su postojali, ali ako netko prati moje blogove i moje iznašanje činjenica i istine o Agrokoru, onda je mogao vidjeti da sam ja i ranije te činjenice, slične činjenice iznio.

Što mislite, tko je onda to pustio, tko je stajao iza toga?

Različite su priče na tržištu, moguće je jedno 5, 6 izvora, teško je onda reći.

Kada ste shvatili točno da je došao kraj vašoj priči s Agrokorom, da ćete to sve izgubiti, da vam se carstvo urušava?

Prvo, ni danas ne mislim da ću ja sve izgubiti...

Ali već jeste. Nagodba je sklopljena, za par tjedana će to biti potvrđeno.

Sklopljena je, ali ona je apsolutno neprovediva.

O tom potom. Kad ste shvatili da gubite svoje carstvo?

Rekao sam da nisam shvatio da gubim carstvo.

I dalje mislite da ćete sve vratiti?

Nisam time opterećen. Naravno, želim zaštititi svoju imovinu i sebe, i sve to što je tamo bilo. Koliko će to uspjeti ili neće, teško je kazati. Ali, u svakom slučaju mislim da treba sve učiniti da se ta industrija i te nevjerojatne vrijednosti koje su stvorene na neki način zaštite.

'Namamili su me da zatražim pomoć'

Dobro, ali vi ste, gospodine Todoriću, došli početkom prošle godine u Vladu, praktički tražiti pomoć. Tada se spominjalo da vam je trebalo 200 milijuna eura da premostite neke financijske dubioze.

To je totalna laž.

Niste nikad tražili sastanak s premijerom Plenkovićem?

Nikad ja to nisam zatražio. Ja sam namamljen da zatražim.

Kako ste vi to namamljeni?

Gospodin Petrov je mene u 5,6 navrata preko različitih osoba tražio da se sastane. Meni je već bilo neugodno, s obzirom da je on ipak bio predsjednik Sabora, da ne ispadne da sam ja sad neki frajer, ili ne znam što, ja cijenim institucije države, a pogotovo instituciju predsjednika Sabora, i onda, s obzirom da njega nisam poznavao, ni premijera nisam poznavao, nisam nikoga poznavao, onda sam nazvao premijera, da ne bi ispalo da idem k jednome pa drugom, i rekao mu da me gospodin Petrov zove i da ako on ima termin, da bih ja onda volio da se možda s obojicom nađem.

I kada je organiziran taj sastanak, na kojem ste vi prvi put predočili financijsko stanje Agrokora?

Nisam ja nikakvo financijsko stanje Agrokora njima predočio.

'Ma kakvi problemi!'

Niste tada rekli da imate problema?

Ma kakvi problemi. Agrokor nije bio ni u kakvim problemima.

Gospodine Todorić, kreditni rejting vam je pao krajem 2016. godine. Pa početkom 2017.

Nije, nije, kreditni rejting je pao početkom 2017. godine.

I krajem 2016. godine. Moody's vam je prvi skinuo kreditni rejting.

Da, ali na intervenciju ljudi koji su rušili Agrokor.

Koji su to ljudi?

Možda bi daleko išli, ali mislim da je već sve...

Želite reći da su to ljudi iz Hrvatske?

Da, apsolutno ljudi iz Hrvatske, ali i dio ljudi iz inozemstva.

Nije li vam malo nategnuta ta teorija, da bI Moody's reagirao na telefonski poziv nekoga iz Zagreba. Ne znam, Martine Dalić, gospodina Ramljaka. Mislim, to su kreditni rejtinzi.

Gledajte, to sigurno nije ni Martina Dalić, ne znam ni je li Ramljak bio u toj priči.

Karikiram to.

Ali, hoću vam kazati da oni dobivaju određena izvješća i namjerno su im se pisale neke stvari. Ako dalje pratite, onda su došli ti mailovi, pa izjava gospođe Dalić na USKOK-u, i ako malo bolje pročitate, vidjet ćete da je Hrvatska ovdje poduzela određene aktivnosti. Oni, na primjer, kažu u Vladi da obavijeste javnost da je bio sastanak u Vladi...

Ovo je sve magla, oprostite. Vi sad kažete - meni su neki htjeli uzeti. Tko vam je to htio uzeti Agrokor?Imenom i prezimenom. Pa su pisali izvješća, slali ih kreditnim agencijama. Tko?

Gledajte, različite grupe koje su imale financijski interes.

Ali oni imaju ime i prezime.

Imaju, znate.

Jer ja ne znam.

To je lešinarski fond Knighthead, koji je oko toga, to su Alix i partneri, i to su njihovi pomagači i savjetnici u Hrvatskoj.

A tko su ti savjetnici, ti pomagači u Hrvatskoj?

Objavljeno je, možemo o tome pričati, to su svi oni savjetnici koji su kasnije dobili u Agrokoru poziciju savjetnika.

I sad smo došli na ono što sam vas pitao prije dvije minute. Vi zbilja mislite da bi Moody's reagirao na poziv gospodina Ramljaka, ili na neke njegove sugestije da se vama smanji kreditni rejting?

Ako hrvatska Vlada raspravlja o Agrokoru, da su u Agrokoru problemi, onda kad Moody's dobije tu informaciju, on i reagira.

Hrvatska Vlada je, gospodine Todoriću, prvi put reagirala tek sredinom veljače, kad je potvrdila sastanak s vama.

Niste čitali...

Vrlo pozorno sam čitao.

Niste čitali izjavu gospođe Dalić, ona je kazala mi čekamo...

... i pratimo.

Ne, ne, mi čekamo izvještaj Moody'sa. Zašto? Jer su im poslali prije informacije.

U financijskom se svijetu inače, gospodine Todoriću, točno zna kada Moody's šalje kreditno izvješće.

S druge strane, dobiva i S&P izvješća, a oni nisu nikad niti jednu riječ rekli o Agrokoru.

Ali ni vi niste baš...

Kreditni rejting nije ni bitan.

Jako je bitan. Kako nije bitan? Da vam nije bitan... Vi nakon toga više niste mogli doći do novca. Recite mi, koja vam je banka - nakon što su vam kreditne agencije počele smanjivati rejting - uopće htjela dati kredit? Ili, pod kojim uvjetima?

Niste informirani. Mogu vam sada pokazati dokument kojim sam 10. ožujka dobio 900 milijuna eura.

A zašto nije realiziran?

Zato jer je moja država zvala te iste koji su mi dali financiranje i radila pritisak da to ne dobijem.

Imate dokaze za to?

Apsolutno. To sam dao sve na blog. Sve pokazao.

Hoćete reći da je nekome iz Vlade bilo u interesu da spriječi da se vama da kredit, pa da vi propadnete? Koji bi bio interes Andreja Plenkovića da nazove bankare i kaže im - nemojte mu davati kredit, da propadne?

Vidjet ćete koliko su se ljudi oko toga obogatili. I što se oko toga dogodilo. Tu ima toliko interesa da je vaše pitanje meni upravo nevjerojatno. Ako netko zarađuje milijarde na nekakvom poslu, onda on tu ima neki interes.

I vi ste godinama zarađivali nekakav novac u Agrokoru, u konačnici, isplaćivala vam se dividenda. Prema tome, u čemu je problem?

Reći ću vam ovako - ja u Agrokoru nisam zarađivao ništa, krenuo sam s Agrokorom prije 30 godina s pet ljudi ni od čega, napravio sam najveću regionalnu kompaniju, sa 60 tisuća zaposlenih, s konkurentnom i velikom industrijom, i tako dalje.

A za što ste onda dividende koristili, kad su vam se isplaćivale?

Imao sam troškove. Ljudi pričaju da sam imao jahte, da sam imao kuće, da sam imao ovo, da sam imao ono, a na kraju se vidi da nemam ništa.

'Nemam apsolutno ništa'

Kako ništa? To su bile jahte, otoci, vile, to je sve bilo vlasništvo Agrokora koje ste vi koristili. Helikopter... Tko je to koristio?

Nije bilo vlasništvo Agrokora, ja sam koristio jedan dio, dio su koristili moji suradnici, i tako dalje, ali samo da vam kažem jednu stvar, da vidite što sam ja imao i što je Agrokor imao: Agrokor vam je imao toranj Cibone, i to ne cijeli, možda jedno 6 milijuna eura je imao vrijednosti u tome. Imao je kuću u Medveji, i ja ne znam, možda čak i helikopter.

Je, imao je helikopter. A gdje su lovišta? Čija su ona bila?

Pa Agrokor je imao 100 kompanija.

Ali, gospodine Todoriću, sve ste to koristili vi. To je bilo u vlasništvu Agrokora, ali koristili ste ga vi i vaša obitelj.

Gospodine Bago, ja sam bio vlasnik. Ja sam svaku stvar koju sam tamo imao - platio, i platio porez na nju.

To sve u Agrokoru postoji. Ali, morate shvatiti da je Agrokor imao manje vlasništva nego što ima neko od poslovnih ljudi danas u Hrvatskoj. Da Ivica Todorić od vlasništva ima samo 25 posto objekta u kojem živi.

Ništa nemam, apsolutno nemam ništa!

Imate.

Što, recite!

Kakav dvorac?

Dvorac, za početak.

Kakav dvorac?

Tamo gdje vam živi obitelj.

Izvinite, tamo su četiri obitelji.

To sam i rekao, tamo gdje ste živjeli vi i obitelj.

Rekao sam vam, ja imam 25 posto toga prostora.

Onda znači da imate.

Ja da sam nakon 40 godina rada stvorio takvu firmu i da sada nemam gdje živjeti. Nevjerojatno.

Plenković nije rekao ni riječ

Da, sad ste u bijegu. No, da se vratimo na taj sastanak s gospodinom Plenkovićem. O čemu ste vi tamo razgovarali? Je li njega zanimalo stanje u Agrokoru ili ste samo čavrljali?

Gospodine Bago, sad bi to dugo trajalo, neću vas zamarati. Niste čitali moje blogove, niste čitali mailove. Bio sam na sastanku 26-oga. Oni su 24-oga imali u Vladi sastanak, točno piše koji ljudi, i oni su odlučili da na Agrokor krenu i da Agrokor treba likvidirati.

Tko oni?

Ima popis.

Takozvana Borg skupina?

Plenković, Dalić i Borg skupina. Ima točno popis tko je bio na sastanku.

Što vam je premijer Plenković rekao na tom sastanku?

Ma ništa, ni jedne riječi. Pazite, ni jedne riječi.

Hoćete mi reći da on nije progovorio? Da ga nije zanimalo stanje u Agrokoru?

Sad je rečeno da ima snimak sa sastanka. Neka vam pokažu!

Tajni sastanak u Vladi

Pa o čemu ste onda pričali tamo?

To je bio jedan anarhični sastanak, ja sam puno o njemu pričao. Prvo je bio tajni sastanak, došao sam po noći, morao sam na nekakvu, nekakvu...

Stražnji ulaz.

...doći pa onda negdje ovako, negdje onako, i tako dalje. Prvi put dolazim tim ljudima, a primaju me k'o mafija. Razumijete. I onda sam bio na tom sastanku, to vam je izgledalo ovako: da se na primjer u jednom trenutku uključio Petrov.

I što je rekao?

Da nešto treba napraviti, likvidirati me, maknuti me, ja ne smijem više biti u Agrokoru, i tako dalje. Evo, to je bilo jedno. Bio je gospodin Marić, Zdravko, i on u četiri sata nije rekao ništa. Jedanput ga je nešto pitalo, a on - pa budem, pa budem vidio... pa budem 'vamo, pa budem tamo, i tako dalje.

I tko je onda ta četiri sata vodio glavnu riječ?

Gledajte, gledali smo televiziju, gledali smo Dnevnike, oni su iza mene imali ponovno jedan sastanak vezano uz nas, i onda se mi valjda nismo smjeli s tim ljudima sresti, pa su nas tamo držali, nismo ni znali kaj da radimo samo sa sobom. Znate kad smo Dnevnik gledali. Možete misliti kako je taj poslovni sastanak izgledao.

Recite mi onda, koja je uloga ministra financija Zdravka Marića u cijeloj toj priči oko Agrokora? Jednom je bio poslan kod vas, po nalogu premijera. Je li se tada interesirao kakvo je stanje u Agrokoru?

Bio sam kod njih 26. na sastanku, a meni je gospodin Zdravko Marić došao 3. ožujka, i to je bio jedan sastanak da se meni smučilo.

I što je tražio gospodin Marić?

Ne, on je došao, rekao je da ga šalje službeno premijer, da pita nakon onog sastanka koji su daljnji koraci, trebamo li mi nekaj, i tako dalje. Rekao sam - niti mi trebamo državu, niti trebamo ovo ni ono. A što se tiče gospodina Marića, on je kad je počela gužva oko toga bio pitan od novinara i rekao je da će se izuzeti iz slučaja Agrokor. I to je bilo normalno.

Marić se nije izuzeo

Je li se po vašoj komunikaciji s Vladom on izuzeo, ili?

Ne, nije se izuzeo. Nažalost, rekao je da će se izuzeti. Na prvi sastanak kad je meni bilo tko došao, i ja se najavio, kao što sam rekao, kod premijera za sastanak, on je poslao k meni gospođu Dalić i gospodina Zdravka Marića. Bio sam jako iznenađen kad je on došao na taj prvi sastanak jer je on u Agrokoru radio i mislim da nije bilo logično da on tamo bude. Kad sam došao na tajni sastanak, i kad sam ga tamo vidio, onda mi se smračilo. Jer sam vidio da je ponovno uključen u stvari u koje nije logično da bude uključen.

Logično ili nelogično, živite u zemlji čiji je on ministar financija, gdje mu se može sve urušiti, a trebao bi se izuzeti. Ne želim ga braniti, ali govorim koliko je sve to bila suluda situacija.

Prvo, ništa se nije moglo urušiti, niti se je trebalo urušiti.

Gospodine Todorić, vama se urušio Agrokor. U travnju su police bile prazne, dobavljači vam nisu slali robu, vi niste plaćali račune...

Gospodine Bago, kad bi vas napali sada mediji, kao što su mene napali, i kad bi vaše bankare sada netko zvao i govorio protiv vas, i kad bi vaše dobavljače netko zvao protiv vas, pitam vas - što bi se s vama dogodilo? Gospođa Dalić ima jedno iskustvo. Ona je mene napala i pustila informacije, i oni su mene napadali, a što se sada s njom dogodilo? Zašto je ona otišla iz Vlade?

Ali, vi ste možda zadnja osoba u ovoj zemlji, vodili ste Agrokor, koja bi trebala pričati o plaćanju. Vi ste osmislili cijeli modus operandi kako je Agrokor plaćao, preko mjenica, pa su se te mjenice nekoliko puta kasnije naplaćivale. Mnogi su dobavljači bili ovisni o vama, o takozvanoj hrvatskoj polici, gotovo ucijenjeni. Imat ćeš policu, ali ćeš čekati kad ću ti platiti račun.

Gospodine Bago, vi ako pratite Agrokor i njegove bilance, njegov razvoj...

Krive bilance

Te su se bilance kasnije pokazale krivima, naštimanim.

Nisu bile krive.

Jesu.

Ne, ne, to je pokazao Plenković da su krive.

Revizorska kuća.

Vidjet ćete na kraju, da ne govorimo unaprijed neistine. Sve je na sudu pa ćemo vidjeti što je točno. Da pogledate bilance i kompanije koje su radile s Agrokorom... Uzmimo, najveći jedan dobavljač Agrokora je Vindija. Pa da vidite koliko je Vindija rasla, i koliko je izrasla s Agrokorom. Koliko je Saponia izrasla s Agrokorom. Kliko su sve kompanije u Hrvatskoj izrasle s Agrokorom.

A dobar dio tih tvrtki, evo, sad ste spomenuli Vindiju, vi ste se doveli u situaciju več krajem 2016. godine da ne možete dobiti kredit od banaka, te Vindija...

Mi nismo mogli dobiti kredit?

Pa recite mi zašto je Franck onda uzimao kredit pa davao vama, zašto je Vindija uzimala kredit i davala Agrokoru? Jesu li to činjenice?

Nisu to nikakve činjenice, mi smo dobili kredit u listopadu 2016., banke su nam reporogramirale 1,5 milijardi eura. Drugo, dobili smo sindicirani kredit od jedno 250 milijuna eura, gdje su prvi put kineske banke ušle sa 150 milijuna eura u naše ovo, i onda je činjenica da mi nisu dali da potpišem taj ugovor, i to su mi prolongirali, srušili su me jer su čekali izjavu Moody'sa. A Moody'su su slali iz Agrokora ljudi i ostali ljudi podatke.

Iz Agrokora? Vaši suradnici?

Suradnici, da.

Zašto ste na kraju, ako je sve bilo tako sjajno, ako je novca bilo, ako ste se kupali u novcu, zašto ste onda potpisali lex Agrokor?

Imao sam informaciju da oko mene prijete neki lešinarski fondovi, neki ljudi. Smatrao sam to glupostima, nisam se na to uopće obazirao jer je Agrokor bio jedna fantastična, odlična kompanija, koja je t rebala u petom mjesecu 2017. izaći na burzu i trebala je dobiti za jedan dio svojega ovoga dvije i pol milijarde eura, koliko se nudilo, odnosno koliko se pretpostavljalo da će Agrokor dobiti. I ja tomu nisam pridavao nikakvu pažnju. Nitko Agrokor nije mogao srušiti niti mu napraviti ikakvu štetu. Ali kad se hrvatska država okrenula protiv Agrokora, i kad je ona počela raditi protiv Agrokora, onda su nastali problemi. Ja sam prvi sastanak, prvo me je Petrov počeo zvati, bio sam na tajnom sastanku, Marić je poslije toga 3-ega došao k meni, a 16.03. se odjedanput pojavila gospođa Dalić.

I što je tražila?

Sjela je preko puta mene i rekla: Todoriću, ti ćeš prebaciti svoje dionice, to će se potpisati kod nekoga notara, promijenit će se Skupština... Meni je došla u moju firmu!

I što ste joj odgovorili?

Prvo sam bio šokiran. S druge strane, bio sam siguran da nije došla sama, da nije došla bez da je to premijer odobrio. Vidio sam da je došla državna mafija...

Mafija je mafija, a država je država.

Dio mafijaša iz državne uprave. Došla je meni i govori mi da ja poklonim nekome firmu!

Sad smo došli do travnja i vašeg potpisa za aktivaciju lex Agrokora. Jeste li to napravili svojevoljno ili vas je netko natjerao?

Ona me natjerala. Plenković me natjerao.

Da potpišete lex Agrokor? Kako vas je natjerao?

Ako je netko došeo meni i rekao mi da prebacim svoje dionice na treću osobu, a oni su dan prije nego što je ona došla pustili u medije da se počne pričati o meni, milijarde, neplaćanje poreza... Shvatio sam prvo da je Plenković na čelu svega, i od tog trenutka 16.03. ja sam znao da je Plenković osoba koja je odgovorna za sve ovo što se dešava Agrokoru i meni. I ja sam to od tada govorio! Samo me nitko nije podržavao i nitko mi to nije vjerovao. I dok nije gospođa Dalić sada, na kraju cijele parade dala izvaju i rekla da je on od prvog dana bio na svim sastancima...

Dobro, sad kažete da ste zapravo natjerani, ne direktno, ali indirektno od države, da potpišete lex Agrokor. Kako je izgledala ta primopredaja u tornju, kad je gospođa Dalić zajedno s gospodinom Ramljakom došla preuzeti tvrtku?

Kad sam shvatio što se dešava, a nisam imao nikakav podatak, nisam znao zašto se to događa, Plenković, vidio sam da to nisu legalni putovi, vidio sam da je to nekakav mafijaški način, onda sam shvatio da moram doći do prave istine. Da bih došao do prave istine, morao sam se pametno ponašati, da ne stradam.

Pa ste pobjegli iz Hrvatske.

Ne, ne, ne.

Pa gospodine Todorić, razgovaramo u Londonu. Ne razgovaramo u Zagrebu.

Otišao sam 10.04. iz Agrokora. Ujutro sam im predao sve, i otišao.

Kako je taj sastanak izgledao?

A ništa, oni su jutro došli, valjda smo ih ponudili kavom, to je valjda bilo 10 minuta, doviđenja, doviđenja. I ja otišao, a oni ostali. I onda sam, samo da ne velite, ja sam onda pet mjeseci sjedio u svojoj kući u Zagrebu. Pet mjeseci! Nisam pobjegao nigdje. Ako su imali nešto, zašto me nisu hvatali, zašto me nisu prvi dan uhvatili.

Dobro, ne znamo ni vi ni ja kako represivni aparat funkcionira. Kad skupe dokaze.

Da, ali ja sam pet mjeseci bio tu. Onda sam vidio da su mediji počeli pisai, tvoje ovo, tvoje ono. To su bile potpune laži i neistine. Imao sam informacije da traže nešto protiv mene i da ništa nisu našli. I shvatio sam da će sada početi montirati. Nisam imao sve podatke. Nisam znao svu istinu. Došao sam sada do istine.

Kakve ćete to dokaze donijeti u Hrvatsku?

Imate dokumente javno objavljene...

Ovo sve po blogovima?

Gospođa Dalić je sve rekla.

Da vas pitam onda... Njezin iskaz USKOK-u je vama dokument koji je za vas ključan?

Imaju i mailovi, ima i čitav niz drugih dokumenata.

Ima li nešto novoga, osim ovoga što smo već čitali?

Vi me pitate ima li nešto novoga, a rekli ste da ne znate da sam dobio 10.03. ponudu od 900 milijuna, potpisao sam stand still 30-oga, sa svim bankama.

Ali nije realiziran.

Pa nije jer me družava srušila!

A možda vam bankari nisu vjerovali?

Neki su potpisali.

Ali nisu svi. A zašto ste deset dana prije aktivacije lex Agrokora izmijenili ugovor o radu, po kojem bi u slučaju sudskih tužbi...

Nisam ja.

Jeste. Dozvolite da dovršim. Deset dana prije aktivacije lex Agrokora ste vi vašem sinu i gospodinu Crnjcu izmijenili ugovor o radu po kojem bi u slučaju sudskih tužbi protiv vas Agrokor trebao plaćati sve troškove.

Napravio sam grešku jer sam popustio Crnjcu.

Kako to da su ugovori promijenjeni za samo vas trojicu, a ne cijelu upravu?

Crnjac mi je to donio, predložio, i tako dalje.

Baš čudno.

Ja sam se isti čas povukao i to sam poništio.

To nije poništeno.

Nee, poništeno je. Moj ugovor ne vrijedi, od mog sina ugovor ne vrijedi.

Sada je jasno da ne vrijedi. Ali je tada bio potpisan. To baca sumnju da ste znali što ste radili i znali ste što vam se može dogoditi pa ste se htjeli zaštititi.

Crnjac mi je to donio, ja sam potpisao, i poslije sam od toga odustao. Sve je to, samo u 40 puta uvećanom obliku, sebi i drugima napisao Ramljak. I oni imaju te zaštite. Ja na svoju firmu, gdje sam u 30 godina sve sam izgradio, nisam dobio nikakvu zaštitu. I bilo bi logično da sam ju imao. A oni su došli u Agrokor i za sve imaju garancije.

Uskoro ćete u Hrvatsku, svojevoljno ili ćete biti prepraćeni. Bojite li se da će vas Rusi tužiti? Šef Sberbanke, koji je i Putinov prijatelj, rekao je da će progoniti one koji su knjigovodstveno uljepšavali Agrokorove bilance i zbog kojih je ta banka izgubila na dobiti. A to ste vi.

Oni su mene tužili. To je prvo. Drugo, ja sam njih tužio. Ja nisam napravio ništa, a oni su napravili čuda. Oni su 18 milijardi prepravili u Agrokoru da bi uzeli Agrokor.

Revizorska tvrtka koja je vama godinama radila reviziju više u Zagrebu ne postoji, zato što je lažno prikazivala poslovanje Agrokora. To je bila velika svjetska urota protiv vas, ispada po ovomu svemu.

To je sve laž. Vi mene ovdje hoćete optužiti kao na sudu. Jer sam tužen za to.

Ja vam samo govorim što su činjenice.

To nisu činjenice. Bila su 44 svjedoka dosad, nijedan nije rekao nijednu riječ protiv.

Ja ne znam što se događa na sudu.

Još optužnica za to nije podignuta, a kad bude podignuta, onda će se voditi procedura.

Vidjet ćemo kad će to biti. Zanima me samo još jedna stvar: vraćate li se u Hrvatsku u dogovoru s hrvatskim vlastima ili ćete to svojevoljno napraviti?

Ja se s hrvatskim vlastima nemam što dogovarati.

Mislim, oko predaje. Morate ići u Remetinec, jer vam i dalje vrijedi pritvor. U tom smislu mislim.

Rekao sam da ću doći u idućem periodu. Ali činjenica je da ću ja, išao samovoljno, ne samovoljno, poštivati procedure i zakone koji postoje i u Engleskoj i u Hrvatskoj.

