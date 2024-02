Ivica Todorić priprema stranku za izbore: Ambicije su velike, a računa na devet posto glasova

Nije se šalio, ali vidjet ćemo je li prijetio praznom puškom. Ivica Todorić u subotu osniva stranku, Zajedno Hrvatska, i s njom izlazi na izbore. Ambicije su mu velike, iako je interna anketa koju su proveli njegovi ljudi pokazala da može računati na sedam do devet posto glasova. To se čini krajnje nerealnim u trenucima kad takav rejting nemaju ni Možemo!, Most i Domovinski pokret.