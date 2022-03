Ivo Komšić: Putin je krenuo u spašavanje ruskih duša do linije Virovitica - Karlovac - Karlobag

Bivši gradonačelnik Sarajeva, politički analitičar, doktor filozofije i profesor emeritus Ivo Komšić (73) u komentaru za Net.hr osvrnuo se na intervju ruskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova za Face TV koji je rekao kako Rusija ima plan za Hrvatsku, Bugarsku i Poljsku".

"Prvo, Kalabuhov je otkrio da će Putin svoju "specijalnu vojnu operaciju" provoditi u Ukrajini do konačne pobjede. Ta pobjeda znači primorati Ukrajinu strategijom "spržene zemlje" na pregovore u kojima će prihvatiti kapitulaciju i samostalnost samoprogašenih republika Doneck i Luhansk. Što se tiče Krima, po riječima veleposlanika, o njemu nema pregovora, Krim je definitivno ruski", piše Komšić i nastavlja:

"Drugo, Putin će ratovati sve dok bivše "sovjetske države" (Kalabuhov pojam) ponovno ne stavi pod rusku kontrolu. Drugim riječima, rat se neće završiti u Ukrajini. Putin želi obnoviti granice sovjetske rusije, moćno carstvo "ruskog sveta".

Treće, veleposlanik Kalabuhov objelodanio je ono što se naslućivalo u pozadini svih dosadašnjih Putinovih "specijalnih akcija", a to je njihova legitimirajuća ideologija. Ideološka osnovica i njena širina otkriva širinu "specijalnih vojnih akcija" kojima se ona ostvaruje. Ne radi se dakle o ratu za teritorije, prirodna bogatstva, ekonomsku nadmoć, neki prestiž ili dominaciju. Radi se o nečem višem, a svi ovi pragmatičko-politički razlozi su samo povod."

Kalabuhov je, tvrdi Komšić, tu ideologiju opisao kao "spašavanje ruske duše", a u tom carstvu su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina "jer su u istom geopolitičkom prostoru sa Srbijom, zemljom pravoslavlja, i u obje žive pravoslavci".

"One su dio "srpskog sveta", a to je "ruski svet". Po najnovijem memorandumu SANU-a, zapadne granice tog "sveta" su one iz prošlog rata, Virovitica-Karlovac-Karlobag. "Ruska duša" se i tamo spašava", piše Komšić i dodaje:

"Dakle, lažna je teza da je Ukrajina napadnuta zbog toga što želi u NATO, ili zbog toga što želi u EU. To je samo povod. U Ukrajini se spašava "ruska duša", a to je mnogo više od članstva u nekom savezu i od neke pragmatičko-političke dobiti."

