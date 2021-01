HDZ-ov sisačko-moslavački župan Ivo Žinić ne samo da bespravno koristi stan na zagrebačkom Borovju, nego je ostao dužan i za najamninu državi, službeno nam je potvrđeno iz Ministarstva hrvatskih branitelja večeras u pisanom odgovoru.

- Na ime korisnika zadužen je iznos najamnine od 15 kuna po četvornom metru neto korisne površine, koju je korisnik dijelom platio te je zadnja rata uplaćena u prosincu 2020. godine. Dug iznosi 26.920 kuna – odgovorili su nam iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

POGLEDAJTE VIDEO: Žinić progovorio o stanu na Borovju

Dobili smo i službenu potvrdu od njih da je stan površine 82,28 četvornih metara.

Podsjetimo, jučer su 24sata ekskluzivno i prvi objavili da Ivo Žinić koristi i državni stan od 80-ak četvornih metara u Borovju. Dobio ga je 1994. godine, ali nije jasno po kojoj osnovi. Žinić kaže da je bio prognanik i da je to razlog. Stan je preuzeo Grad Zagreb 1995. godine od privatne zadruge, a potvrdili su nam da je Žinić već tad bio u njemu. A onda je pet godina kasnije predan državi. Sada njime upravlja Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Oni su pokrenuli postupak iseljenja Žinića 2013. godine. Tri godine kasnije je donesena presuda da Žinić mora iseliti. Ali je to palo na zadarskom Županijskom sudu. Razlog: proceduralna pogreška! Žinić tvrdi da mu tužba nije osobno uručena, nego je poslano dostavnicom. A portal Telegram je objavio i da kaže da potpisi koji potvrđuju da je preuzeta tužba nisu niti njegovi niti njegovih sinova. I sve je vraćeno na početak. Žinić na prvom ročištu početkom m 2019. traži od države i da otkupi taj stan koji bespravno koristi godinama. I to po novom zakonu koji je to omogućio 2017. godine. Otad sve stoji na sudu, a Žinići i dalje imaju ključeve stana, ali ne žive u njemu. Susjedi kažu da dolaze, ali u stanu je netko drugi. Nemušto su pokušali prikriti i prezime na portafonu, a i skinuli su pločicu s prezimenom Žinić s vrata. Novinar 24sata je dotaknuo mjesto na kojem je bila pločica. Ljepilo je još bilo svježe.

- Postupak iseljenja pokrenut je jer je utvrđeno da se stan koristi bez pravnog akta, a od pokretanja postupka nemamo saznanja o tome koristi li se stan budući da je postupak pred nadležnim sudom - odgovorili su nam na pitanje znaju li tko koristi stan iz Ministarstva branitelja.

Žinić osim ovog stana, koristi od 1995. godine državnu kuću katnicu u Glini površine preko 200 četvornih metara, osim toga, država je po zahtjevu njegova oca obnovila i imanje Žinićevih 1997. godine, a čitavo vrijeme koristi i ovaj stan. Sada je naslijedio i trećinu imanja na kojem su gospodarski objekti i kuća s barem 350 četvornih metara stambene površine, a supruga je naslijedila kuću od majke. Unatoč tome, unatoč zakonu koji kaže da ne može državna nekretnina biti korištena ili darovana ako imate drugu nekretninu, Ivo Žinić i danas tvrdi da je sve legalno.

I poziva se na braniteljski status i da je on branio Banovinu. Ali istovremeno dok on to govori i dok ne živi u stanu u Zagrebu, u ovom trenutku se samo u glavnom gradu na čekanju nad krov nad glavom nalazi 546 stradalnika Domovinskog rata. Broj onih koji čekaju nam je službeno potvrdilo Ministarstvo branitelja u svom odgovoru.

Na Listi prvenstva za dodjelu stambenog kredita/stana u Gradu Zagrebu trenutno se nalazi 546 stradalnika iz Domovinskog rata iz Grada Zagreba