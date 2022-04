Ivošević o prijetnji novinarki: 'Izvučeno je iz konteksta, ta se fraza kod nas često koristi'

Bojan Ivošević, zamjenik splitskog gradonačelnika u ostavci, u gostovanju za N1 televiziju komentirao je DORH-ovu optužnicu zbog prijetnji novinarki Slobodne Dalmacije kojoj je rekao da će joj se "napiti krvi".

'Kriv sam za neprimjerenu komunikaciju, ne za prijetnje'

- Izvučeno je iz konteksta. To je fraza koja se u Dalmaciji često koristi, u zadnjoj kampanji za jednog protukandidata jedan pisac je to iskoristio u najavi kandidata, ali ne bi se smjelo koristiti u politici. Ispričao sam se. To je bilo rečeno u kontekstu pojačavanja dojma da ću nekoga radi neetičnog rada prijaviti HND-u - govori Ivošević.

Nakon optužnice, i on i gradonačelnik Ivica Puljak dali su ostavke na konferenciji za medije.

- Ja sam kriv za neprimjerenu komunikaciju, za to sam se ispričao, na tome radim i takve stvari se više neće događati. Ali za prijetnju ne - istaknuo je Ivošević koji je odmah nakon incidenta krenuo na komunikacijske radionice.

Tvrdi i da se novinarki ispričao te da ga je pozvala na kavu.

- Ispričao sam se, takve stvari se više neće događati, ali s kontrolom bijesa nemam problema. Neću si više dozvoliti lapsus da me netko navuče na tanak led da imamo nacionalnu priču radi jednog kolokvijalnog izraza u Dalmaciji - dodao je.

'Ne držim Puljka u šaci'

Odbacio je i optužbe da drži Puljka u šaci.

- Nemam ga s čime držati jer sve što radimo, radimo sukladno zakonu i javnom interesu. Nema stvari zbog kojih bih ga držao u šaci. Očito cijeni i valorizira moj rad i zato je stao iza mene - poručio je Ivošević.

