Ivu Radić Balaban opljačkao u Zagrebu! Iz Mercedesa joj ukrao Chanel i parfem. Šteta je 3800 €

Nekadašnja manekenka i poduzetnica Iva Radić Balaban (47) našla se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Opljačkao ju je nezaposleni autolimar (34) iz Sarajeva. Drama se dogodila krajem veljače 2024. godine u blizini njezine zagrebačke adrese.

Autolimar joj je, navode na sudu, razbio staklo na prednjim suvozačevim vratima Mercedesa. Automobil je u vlasništvu trgovačkog društva, a njime se koristi Iva.

'Kroz nastali otvor provukao je ruku u vozilo te iz unutrašnjosti uzeo tri komada sunčanih naočala Celine i Chimi, dva daljinska upravljača za otvaranje rampe od ulaza u dvorište, par naušnica Chanel, etui Celine s kovanicama, ključeve od vikendice, parfem Molecule, poklon vrećicu s natpisom Chanel u kojoj se nalazio poklon kozmetike Chanel i poklon vrećicu s natpisom Linda Farrow u kojoj su se nalazile zapakirane sunčane naočale Linda Farrow', piše u presudi. Lopov je Ivu time oštetio za 3800 eura.

Pokušao ju je opljačkati i početkom ožujka. Opet je razbio staklo prednjih vrata, ovaj put drugog Mercedesa. Automobil je također u vlasništvu trgovačkog društva, a njime se koristi Iva.

'Nakon toga se udaljio ne uzevši ništa jer nije pronašao predmete pogodne za otuđenje', piše u presudi.

No, ona mu nije bila jedina žrtva. Autolimar je od 25. veljače do 27. ožujka 2024. na raznim lokacijama u Zagrebu, dolazio do parkiranih automobila te nasilno ulazio u njih. Iz unutrašnjosti automobila uzimao je novac i različite vrijedne predmete.

Autolimara su osudili na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci. Kazna je djelomično uvjetna, izvršava se devet mjeseci, dok se preostali dio kazne od devet mjeseci neće izvršiti ukoliko optuženi za vrijeme od tri godine ne počini novo kazneno djelo, piše u presudi donesenoj početkom listopada.

Optuženi je na sudu rekao da se ne smatra krivim. Zatim je u tijeku rasprave, nakon izvođenja dokaza, izmijenio svoje očitovanje te se očitovao krivim.

- Kajem se zbog počinjenih djela. Imam dvoje djece i samo želim što prije ići kući - rekao je.