Iz Afrike u Split danas stiže Hrvat zaražen korona virusom

Posebnim medicinskim avionom iz afričke zemlje putuje hrvatski državljanin. U splitskoj bolnici sve je spremno za njegov dolazak koji bi trebao biti kasno večeras

<p>U splitsku bolnicu stiže Covid-19 pozitivni pacijent iz Nigerije. Riječ je o hrvatskom državljaninu koji radi u toj afričkoj zemlji gdje je i obavljeno testiranje. Ondje je zabilježeno oko 13 tisuća zaraženih. Brojka umrlih polako doseže četiri stotine. </p><p>U ovim trenucima pacijent putuje avionom u splitsku zračnu luku Resnik. </p><p><strong>Pogledajte video: U Brazilu zakapaju po petero ljudi u isti grob</strong></p><p>Ona se nalazi na kraju Kaštel Štafilića. Pod punom zaštitnom opremom, pacijenta će medicinsko osoblje koje ga od Nigerije prati, iz zgrade aerodroma prebaciti do vozila hitne pomoći. Tu ga preuzima i tim splitskog Kliničkog bolničkog centra.</p><p>Čeka ih trideset minuta vožnje, odnosno nešto više od 20 kilometara do Klinke za infektologiju. </p><p>Doktor <strong>Ivo Ivić</strong>, njen predstojnik poručuje kako je sve spremno za prijem pacijenta: <br/> - Bolest je navodno dokazana, osoba stiže posebnim medicinskim prijevozom koji je potpuno siguran i nema opasnosti za druge ljude. Ne znamo još u kakvom je točno stanju pacijent - kaže dr. Ivić. </p><p>Prema neslužbenim informacijama, prijevoz je financirala tvrtka za koju oboljeli radi. Ono što se pouzdano zna jest da avion sada kasni. Dolazak oboljelog priprema se od petka, 5. lipnja.</p><p>Kako stvari sada stoje, iz bolnice očekuju da pacijent sleti do večeras, ili prema najavama iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, najkasnije do jutra. </p><p>Kapaciteta ima, oprema je tu, osoblje je spremno i doktori se nadaju najboljem. </p>