Iz Ferrarija u avion! Bartulica na aerodromu u Münchenu: 'Bio je na mobitelu. Smijao se i šalio'

Kao javni dužnosnik i zastupnik u Saboru, Stephen Nikola Bartulica je došao pod povećalo javnosti jer nije ispunio imovinsku karticu kako treba, a mediji su otkrili i da ima dva kredita koja mu 'pojedu' plaću, što je otvorilo pitanje od čega živi i kako je uopće mogao dobiti drugi kredit za vikendicu na Prviću. Tu je i stranački automobil unajmljen za kampanju kojeg je koristio za privatne svrhe.

Stranački kolege su ga pozivali da stane pred javnost i sve objasni, šef stranke Penava je čak izjavio da 'neće trpjeti marifetluke'. No izgleda da protok vremena i zastupnička plaća od minimalno 10.000 eura bruto liječi sve rane. U Domovinskom pokretu su se strasti smirile, Bartulica neće biti izbačen, a nakon što nije ponudio javnosti odgovore, nego dimnu zavjesu proglašavajući sebe žrtvom nepoznatih neprijatelja, Bartulica je viđen na aerodromu u Münchenu, gdje mora presjesti kako bi iz Bruxellesa stigao u Zagreb.

- Bio je cijelo vrijeme na telefonu i dobro je bio raspoložen, smijao se i šalio s nekim na drugoj strani - govori čitatelj 24sata koji ga je i slikao.

Foto: čitatelj/24sata

Žalio se da ga napadaju ljevičari

Tad je Bartulica rekao da ga napadaju ljevičari, da je sve medijska hajka i da ga živi od novca kojeg mu je dala majka.

Čak je prozvao novinara Andreja Dimitrijevića da mu je slikao djecu u autu, međutim, na slikama nema djece, samo Bartulica u automobilu kojeg je unajmila stranka.

U Ferrariju ga vozio čovjek osuđen za pokušaj ubojstva

U izbornoj noći ga je dovezao i odvezao Ivko Marić (45) osuđen za pokušaj ubojstva vatrogasnog zapovjednika 2013. godine, u njegovom crvenom Ferrariju. Vožnju je organizirao Velimir Bujanec, osuđen za plaćanje prostitutke kokainom.

I tad su ga stranački kolege pozvali na red, Miro Bulj ga je javno prozivao zbog druženja s osuđenikom, a Penava je spominjao i izbacivanje iz stranke. Bartulica se dva dana nije javljao nikome, pa ni Penavi ni Mariu Radiću. Fotografiran je kako sjedi sam, u predvorju u Bruxellesu, i zabrinuto gleda u mobitel.

Foto: Telegram.hr

Nakon dva dana, istupio je u javnost i za Novu TV rekao:

- Prije nego što se osvrnem na Ferrari, treba nekoliko rečenica reći o onome što je prethodilo izbornoj večeri. Ja sam najavio da ću postati meta i to se ostvarilo, ali na način koji je neviđen u novijoj hrvatskoj politici. Javni linč i zlostavljanje u medijskom prostoru koji ja i moja obitelj trpimo već desetak dana je sigurno kod mene izazvalo neke reakcije. Žao mi je što je nastao loš dojam. Ako su ljudi to krivo shvatili ili su zbog toga povrijeđeni, meni je žao. U tom trenutku slavlja i euforije mi prosudba možda nije bila najbolja. Sa mnom pokušava brisati pod jer ispunjavam tri kriterija: katolik sam i to ne tajim, konzervativni sam političar i povratnik sam iz dijaspore. Ja osobno nisam poznavao te ljude, ali znam da je čovjek iz Ferrarija vlasnik restorana. Nisam mogao znati detalje iz njegove prošlosti, nemam to običaj provjeravati niti bih to mogao saznati jer nemam svoje pipke u dubokoj državi. Nisam se prije družio s tim ljudima, ali sam vidio da su imali želju odvesti me na taj način i to je bila njihova namjera da mi pokažu neku čast - rekao je.

Da sazna tko je Ivko Marić, Bartulici ne trebaju veze s 'dubokom državom', nego jednostavna Google pretraga. Suđenja su većinom javna, i mediji ih prate. Pogotovo kad je u pitanju pokušaj ubojstva vatrogasnog načelnika i to zbog nogometnog turnira. Bartulica nije htio otkriti tko je njega, javno izabranog dužnosnika s odgovornošću prema svojim biračima, nagovorio da uđe u automobil čovjeka kojeg, kako kaže, ne poznaje dobro.