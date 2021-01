On je od potresa ostao bez svega, a cijeli \u017eivot mu je stao u kontejner koji je dobio zahvaljuju\u0107i osobnom anga\u017emanu. U tom kontejneru \u017eivi od potresa sa svom svojom imovinom. A nje gotovo vi\u0161e i nema otkad mu je lopov ukrao novac i dokumente dok je Zdenko bio na WC-u.

- Ja sam u subotu u devet sati i\u0161ao na WC i nisam zaklju\u010dao kontejner. U nedjelju popodne sam i\u0161ao van i shvatio da nema novca. Prijavio sam to policiji u ponedjeljak, zvao sam policiju na nagovor jedne moje poznanice odvjetnice iz Zagreba. Pitala me kako sam, a ja joj ka\u017eem - nikako. Ostao sam bez zadnje kune - rekao nam je slomljeni gospodin Urukalo.

- Policija je do\u0161la odmah i ispitali su me, ja sam im rekao kako je bilo, oni su me odveli u stanicu. Tamo sam se dosta zadr\u017eao kod inspektora, ispri\u010dao mu da ne znam tko je to u\u010dinio, da sam ostao bez posljednje kune. Taj sam novac dobio. Imam crvenu naljepnicu, ku\u0107a mi je neupotrebljiva i to sam dobio od grada Siska, dvije tisu\u0107e kuna. Tad sam kupio\u00a0210 eura i bilo je tu jo\u0161 190 kuna. To je nestalo. Tu je bila i osobna iskaznica i zdravstvena iskaznica.

Dokumente je ipak naposljetku dobio nazad:

- Danas sam i\u0161ao na tr\u017enicu da bi mi jedan \u010dovjek rekao da su njemu dokumenti donijeli jedna \u017eena i \u010dovjek, neka gospoda. Ali novca nigdje... Opet je do\u0161la policija tu i i tra\u017eili su tog \u010dovjeka. Oni su oti\u0161li, ne znam je li to on napravio. Ostao sam bez i\u010dega...\u00a0

Na sre\u0107u, Urukalo za vrijeme ja\u010deg potresa nije bio kod ku\u0107e, ali ga u kontejnerskom naselju oni i dalje mu\u010de:

- Za vrijeme drugog potresa \u0161etao sam pse i kad sam do\u0161ao ku\u0107i imao sam \u0161to vidjeti. Ovo je krevet od Crvenog kri\u017ea, sav je nikakav. Osjetim ovdje potrese i dalje, bacaju me...\u00a0

